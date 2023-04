Unidos para ofrecer educación de calidad

En un hecho histórico y con el fin de garantizar una educación de calidad, 18 escuelas particulares de Enfermería a nivel técnico de Coahuila sostuvieron una reunión con representantes de la Secretaría de Educación del estado (SEDU).

La intención es coordinar esfuerzos para que todas las instituciones particulares cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y con la Opinión Técnica Académica (OTA) vigente, por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).

Esta última es el resultado de la evaluación realizada sobre un Plan y Programas de Estudio en áreas de la salud, derivado del análisis metodológico y desde el enfoque de la disciplina correspondiente, que incluye la infraestructura y/o instalaciones especiales, así como el personal docente.

En la reunión estuvieron presentes Francisco Manuel Osorio Morales, subsecretario de Educación Media y Superior así como Mario Humberto Rodríguez Montes, director general de Escuelas Particulares de Educación Media y Superior, ambos dependientes de la SEDU. También acudieron Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" y José Darío de la Garza Flores, director general del Instituto Excélsior y vicepresidente de la ANIEP, entre otros.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

De la Garza Flores dijo que la nueva encomienda que tienen las Escuelas de Enfermería afiliadas a dicha asociación, es actualizar sus Planes y Programas de Estudio para poder seguir brindando al alumnado una educación de calidad pero sobre todo, vanguardista.

"Con el fin de que nuestros alumnos, tengan seguridad de que cualquiera de esas 18 instituciones distribuidas en los diferentes municipios del estado de Coahuila, cuentan con los dos permisos fundamentales para operar. Uno de ellos es el CIFRHS o la OTA, esa viene por parte de la Secretaría de Salud federal y el RVOE que lo otorga la Secretaría de Educación", comentó.

Destacó que todas las Escuelas de Enfermería a nivel técnico que cuentan con toda la reglamentación, tienen acceso a todos los convenios con instituciones hospitalarias públicas y privadas.

"Y eso da una garantía y una oportunidad para que nuestros estudiantes puedan estar en todos los hospitales durante los periodos de campo clínico. Si no hay reglamentación, si no hay actualización, si no hay un permiso normado por salud y educación, no se generan esos convenios", apuntó.

El director del Instituto Excélsior comentó que a raíz de la pandemia por la COVID-19 se incrementó al triple la demanda de personal de Enfermería, por lo que las instituciones de salud demandan a recién egresados con ciertos conocimientos, habilidades y destrezas. Es por ello, que las escuelas deben contar contar con altos estándares de calidad.

CONFORMARÁN COMITÉ

De la Garza Flores anunció que en esta reunión se acordó la integración de un comité permanente de Escuelas privadas de Enfermería de nivel técnico adheridas a la ANIEP. Sesionarán de forma mensual representantes de las instituciones educativas particulares, de la Secretaría de Salud, del Seguro Social y del ISSSTE con el fin de atender las diversas problemáticas que se presentan en las instituciones hospitalarias, haciendo énfasis en los campos clínicos y el servicio social.

"Sobre todo dando una mayor atención a las funciones que desempeñan nuestros alumnos en las instituciones hospitalarias, esto fue algo muy bueno porque solamente con la unidad se logra mantener la comunicación.

Más allá de vernos como competencia, somos una familia de escuelas, y quien se ha encargado mucho de esto, además de la Unión, ha sido un trabajo de la Dirección Estatal de Escuelas Particulares que está a cargo del profesor Mario Humberto Rodríguez Montes, él ha sido base fundamental para que estas escuelas estemos unidas y la asociación viene a impulsarlo y complementarlo". En unas dos semanas, se espera concluir con el reglamento del Comité para posteriormente hacer la invitación al sector salud. Se tiene previsto que este proyecto arranque en mayo de este año.