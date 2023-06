Unidad: agitada, no mezclada

Cada vez que puede, este amigo procura citar aquel modo con que James Bond pide su Martini: "agitado, no mezclado". Luego ríe como si por primera vez citara la famosa frase. Por cierto, cuando acude a aquella referencia, nunca pide Martini sino brandy con cola. Sin duda, se trata de alguien con recorrido por hacer en gustos, pero no así en ironía, de la que es avanzado exponente. Traigo a colación esta anécdota a propósito de los resultados electorales de la Alianza Va por México en Coahuila y en el estado de México porque en ambos casos, me parece, se trató de una alianza "agitada, no mezclada".

La agitación confunde, la mezcla junta. A algunos les pareció que poner tres ingredientes en la coctelera sería suficiente y si se agitaba… aún más poderosa la bebida. No fue el caso. Y los resultados son fríos en sus números. No basta la unidad de papel si no hay trabajo continuo, permanente y prolongado en dos niveles: el ejercicio de gobierno y el trabajo partidista. Pensar que la molestia o el descontento con el adversario es suficiente para esperar en un sillón el depósito del voto a favor quedó demostrado que es una expectativa sin fundamento.

En el caso de Coahuila es de llamar la consistencia en el piso electoral del PRI durante ya varias elecciones. Hace algunas entregas referí aquí cómo el partido gobernante en el estado hacía trabajo todos los días en territorio fuera o no tiempo electoral. En ese sentido la campaña es como el maratón, se trata de los últimos cuarenta y dos kilómetros de un largo proceso de entrenamiento, preparación, mentalización. Quien piensa que un maratón es una carrera de cuarenta y dos kilómetros y ciento noventa y cinco metros seguramente cree que una elección se puede ganar únicamente trabajo de una campaña electoral. Hago referencia no al trabajo continua de una persona sino, principalmente, al de la estructura que lo postule. Desde luego, una afortunada coincidencia de una candidatura atractiva y un trabajo partidista continuo serían una fórmula altamente ganadora.

El otro componente base de una alianza ganadora es el desempeño gubernamental (estoy pensando en lo ocurrido en las elecciones del domingo, no en una elección donde la alianza no ostenta el gobierno). Mantener índices delictivos por debajo de la media nacional y erradicar las situaciones de inseguridad que caracterizaron a la entidad hace años, le valieron al gobierno actual un reconocimiento de propios y extraños que se convirtió en la piedra angular de un gobierno que funcionó en lo que le importaba a la gente. Ninguna narrativa opositora o crítica puede socavar este capital ampliamente reconocido: el gobierno actual hizo la chamba en materia de seguridad. Un trabajo partidista constante en el territorio y una poderosa narrativa afianzada en uno de los principales temas de interés para la ciudadanía generaron un piso electoral muy alto y con ventaja. No solo se demostró en los resultados del domingo, sino en la movilización para la elección interna en la que medio millón participó, a decir del partido convocante.

Para quienes valoramos los frutos del trabajo, considero que estos dos son factores clave en una contienda electoral en la que se participa cuando se es gobierno. Desde luego, si ampliamos la fotografía habría que considerar la contribución de una oposición dividida de origen, contrapuesta entre sí. Pero aún en el supuesto de una oposición no dividida, la única oportunidad real de quien contiende desde el poder está en su desempeño y en la estructura partidista sobre la que descansa electoralmente. En otras palabras, sin trabajo, trabajo y trabajo no hay alianza que funcione. Y en las alianzas del domingo hubo más agitación que mezcla.

Será tema de otra entrega, pero los resultados del domingo me confirman que se abre en México una ventana de oportunidad urgente para una generación de creadores y visionarios políticos. Y no se trata de edad biológica, antecedentes partidistas o superioridad moral, sino de apertura, capacidad de adaptación y mucha osadía política.

@EdgarSalinasU