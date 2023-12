Una pena, resultado de prueba PISA: Adame

Fernando Ulises Adame de León, subsecretario de Educación de La Laguna de Durango, dijo ayer que "es una pena" el resultado que obtuvo México en la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE y lamentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, haya desestimado la evaluación.

"Yo escuché un discurso donde dijo que no era importante, para mí sí es muy importante, no soy más que un mexicano igual que cualquiera pero me dolió mucho, cuando dijo 'esos datos no sirven', sí, a mí sí me sirven", expuso. Comentó que más allá de sacar raja política es momento de evaluar "con mucha seriedad" la educación en el territorio nacional y desarrollar estrategias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes de educación básica. "No podemos seguir generando profesionistas para que no trabajen, no podemos seguir generando solamente para el consumo doméstico. Necesitamos que nuestra gente sea competitiva a nivel internacional y que no sean garbanzos de a libra los que salen, sino que sea la generalidad y por eso tenemos que reconocer que a México le hace falta un gran pacto en ese sentido", sostuvo.

El funcionario indicó que en breve conocerán los resultados que obtuvo el estado de Durango en PISA y que, lo que se dé, lo tendrán que reconocer pues de entrada, saben que el nivel educativo que tiene la entidad, no corresponde con los esquemas mundiales de competitividad.

"La evaluación que se está haciendo no es actual, no es de este momento, es de hace casi dos años pero, no le hace, ese es nuestro nivel, ese es nuestro punto de partida. Tenemos un nuevo modelo de educación y lo queremos aprovechar al 100 por ciento, no nos podemos evadir de eso, es un modelo nacional, desgraciadamente o afortunadamente, como sea, los tiempos políticos determinan incluso, los modelos educativos, pero nosotros tenemos que parar y hacer un pacto entre todos, porque no se puede seguir jugando con esto, no se puede andar inventando, andar desechando y no se vale decir que todo lo que los demás hicieron está mal y que yo lo voy a hacer todo bien porque luego vendrá otro que diga lo mismo", añadió.

Adame de León, destacó la importancia de promover la comprensión lectora y la enseñanza del idioma inglés así como también, poner mayor énfasis en el pensamiento matemático en el Plan de Estudios 2022. "Y tenemos que hacer un ejercicio y eso lo digo con mucho respeto a los papás, con mucho respeto, el TikTok, el Facebook, el Twitter o lo que sea, se los está comiendo, si nosotros no hacemos algo al respecto dejaremos que esto siga avanzando. Tenemos que hacer algo, nuestros hijos están cayendo en un proceso que los está envolviendo, es necesario que nos pongamos a platicar todos, ya sabemos dónde estamos y donde estamos no nos gustó", apuntó.

Como se recordará, los estudiantes mexicanos retrocedieron su nivel en matemáticas, lectura y ciencia. México sacó 395 puntos en la materia de matemáticas y retrocedió 14 puntos respecto a los 409 que había obtenido en 2018. En lectura lograron 415 puntos, cinco menos que en 2018, y en ciencias 410, nueve menos que en 2018. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los resultados y dijo que "todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo".

"En donde lo que querían era impulsar supuestamente impulsar la calidad de la enseñanza, la excelencia, y desaparecer la educación pública, degradándola. Nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal, a nuestros maestros, nunca", expresó.

"Y esas pruebas son parte de lo mismo, es como si yo tomara en cuenta una opinión del Fondo Monetario Internacional, o una encuesta de GEA-ISA, o un editorial del Reforma, ¿no? O leyera un libro de Martín Moreno. ¡Safo!", añadió.