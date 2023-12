¿En qué fallan los estudiantes mexicanos? La Prueba PISA, más allá de Matemáticas, Lectura y Ciencias

El sitio 51, obtenido por México en Matemáticas, Lectura y Ciencias, dentro del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), ha generado un nuevo debate sobre la condición educativa de los estudiantes mexicanos, ha dado paso a comparativos sexenales e incluso ha generado comentarios que minimizan lo informado por parte del Gobierno de México que, en palabras de AMLO, considera que se basa en "parámetros neoliberales".

En general, el informe de PISA señala que México ocupó el puesto 51 en Matemáticas, Lectura y Ciencias, en este programa realizado por la OCDE. Y aunque se atribuye cierta responsabilidad a la pandemia por la caída en los puntajes, el informe destaca que no se puede culpar exclusivamente al confinamiento.

México, de acuerdo con lo expuesto, retrocedió en Matemáticas 14 puntos, obteniendo 395 puntos en 2022 en comparación con los 409 puntos obtenidos en 2018. En Lectura, alcanzó 415 puntos y en Ciencias 410 puntos, representando una disminución de cinco y nueve puntos respectivamente.

Y, aunque este dato numérico tiene ya un peso e impacto, que ha resonado en varias reacciones desde que se publicaron los resultados, el informe ahonda más en varias particularidades, que muestran a detalle cuáles son las capacidades y habilidades de los estudiantes mexicanos en cada una de las áreas evaluadas, así como otros aspectos relacionados a la seguridad y pertenencia.

MATEMÁTICAS, LECTURA Y CIENCIAS

La prueba PISA reveló un desempeño bajo, con solo siete estudiantes mexicanos destacados de cada mil, mientras que uno de cada tres se ubicaron en los niveles más bajos. En contraste, Singapur, Japón, Corea del Sur, Estonia y Suiza se destacaron como los mejores países en la prueba PISA.

El informe resalta que en la última década, México solo logró mejorar dos puntos en Matemáticas, cuatro en Lectura y uno en Ciencias. Los resultados generales en PISA 2022 mostraron un retroceso significativo en comparación con los obtenidos en 2018.

Estudiantes con alto desempeño y estudiantes con bajo desempeño en matemáticas, lectura y ciencias. (ESPECIAL)

Se enfatiza que la relación entre los cierres escolares por la pandemia y la disminución en los puntajes no es clara, ya que no se encontraron diferencias claras en el rendimiento entre los sistemas educativos con cierres cortos y los que tuvieron cierres más largos. Por tanto, la OCDE destaca la necesidad de que los gobiernos tomen medidas urgentes para abordar estos desafíos en los sistemas educativos.

¿EN QUÉ FALLAN LOS ESTUDIANTES MEXICANOS?: MATEMÁTICAS

Un informe disponible en línea, con detalles sobre la Prueba PISA 2022, muestra que, en el apartado de Matemáticas, en México, el 34% de los estudiantes alcanzó al menos el Nivel 2 de competencia, significativamente menos que el promedio de los países de la OCDE, que tienen un promedio de 69%.

Como mínimo, estos estudiantes pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación simple (por ejemplo; comparar la distancia total a través de dos rutas alternas o convertir precios a una moneda diferente). Más del 85% de los estudiantes de Singapur, Macao (China), Japón, Hong Kong, Taipéi Chino y Estonia (en orden descendente de ese porcentaje), obtuvieron puntajes correspondientes a este nivel o superior.

Sin embargo, casi ningún estudiante en México destacó en matemáticas, lo que significa que alcanzaron el Nivel 5 ó 6 en la evaluación de matemáticas PISA (promedio de la OCDE: 9%).

Seis países y economías asiáticas tuvieron la mayor proporción de estudiantes que lo lograron: Singapur (41%), Taipéi Chino (32%), Macao (China) (29%), Hong Kong (China)* (27%), Japón (23%) y Corea (23%).

En estos niveles máximos, los estudiantes pueden modelar situaciones complejas matemáticamente y pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias apropiadas para resolver problemas relacionados con estas situaciones. Y solo en 16 de los 81 países y economías que participaron en PISA 2022 lograron que más del 10% de los estudiantes alcanzaran el Nivel 5 ó 6 de competencia, quedando fuera los alumnos mexicanos.

¿EN QUÉ FALLAN LOS ESTUDIANTES MEXICANOS?: LECTURA

En cuanto a Lectura, alrededor del 53% de los estudiantes de México alcanzaron el Nivel 2 o superior (promedio de la OCDE: 74%).

Como mínimo, estos estudiantes pueden identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, encontrar información con base en criterios explícitos, aunque a veces complejos, y pueden reflexionar acerca del propósito y la forma de los textos cuando se les indica explícitamente que lo hagan.

La proporción de estudiantes de 15 años que alcanzaron niveles mínimos de competencia en lectura (Nivel 2 o superior) varió del 89% en Singapur al 8% en Camboya. En México, el 1% de los estudiantes obtuvo una puntuación en Nivel 5 o superior en lectura (promedio de la OCDE: 7%). Estos estudiantes pueden comprender textos extensos, manejar conceptos abstractos o contrarios a la intuición y establecer distinciones entre hechos y opiniones, con base en ideas implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la información.

¿EN QUÉ FALLAN LOS ESTUDIANTES MEXICANOS?: CIENCIAS

Finalmente, en el rubro de Ciencias, alrededor del 49% de los estudiantes de México alcanzaron el Nivel 2 o superior (promedio de la OCDE: 76%).

Como mínimo, estos estudiantes pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares y pueden utilizar ese conocimiento para identificar, en casos simples, si una conclusión es válida con base en los datos proporcionados.

En México, de acuerdo con el informe referido, casi no hubo estudiantes con desempeño destacado en ciencias, lo que significa que pocos se ubicaron en el Nivel 5 ó 6 (promedio de la OCDE: 7%).

MÁS ALLÁ DE LAS ASIGNATURAS

Durante 2022, de acuerdo con la Prueba PISA, el 69% de los estudiantes en México informaron que hacían amigos fácilmente en la escuela (promedio de la OCDE: 76 %) y el 78 % sentían que pertenecían a la escuela (promedio de la OCDE: 75 %).

Mientras tanto, el 25% informó sentirse solo en la escuela, y el 26% como un extraño o excluido de la escuela (promedio de la OCDE: 16% y 17%, respectivamente).

Sentido de pertenencia de los estudiantes a la escuela. (ESPECIAL)

Así, en comparación con 2018, el sentido de pertenencia de los estudiantes a la escuela disminuyó en México.

A la par, la satisfacción de los estudiantes con la vida, en general, disminuyó en muchos países y economías en los últimos años. En 2022, por ejemplo, el 14% de los estudiantes en México informaron que no estaban satisfechos con su vida, calificando su satisfacción con la vida entre 0 y 4 en una escala que va del 0 al 10.

En 2018, cabe recordar, menos estudiantes estaban insatisfechos con la vida (8%). Pero, en promedio, en los países de la OCDE, la proporción de estudiantes que no están satisfechos con la vida aumentó del 11% en 2015 al 16% en 2018 y al 18% en 2022.

APOYO DE PADRES, DOCENTES... Y EL AMBIENTE

En otro tema, PISA indica que en México, el 77% de los estudiantes informaron que, en la mayoría de las clases de matemáticas, por ejemplo, el docente muestra interés en el aprendizaje de cada estudiante (promedio de la OCDE: 63%), y el 79% que el docente brinda ayuda adicional cuando los estudiantes la necesitan (promedio de la OCDE: 70 %).

En 2012, las proporciones correspondientes fueron del 87% y del 80%.

Asimismo, algunos estudiantes refirieron que aprenden matemáticas en un clima de disciplina que no es favorable para el aprendizaje, pues, en 2022, alrededor del 15% de los estudiantes en México informaron que no pueden trabajar bien en la mayoría o en todas las clases (promedio de la OCDE: 23%); el 21% de los estudiantes no escucha lo que dice el profesor (promedio de la OCDE: 30%); el 25% de los estudiantes se distrae usando dispositivos digitales (promedio de la OCDE: 30%); y el 21% se distrae por otros estudiantes que utilizan dispositivos digitales (promedio de la OCDE: 25%).

Finalmente, los datos de PISA recopilados de directores de escuelas muestran que el porcentaje de padres que participaron en la escuela y el aprendizaje disminuyó sustancialmente entre 2018 y 2022 en muchos países o economías.

No obstante, este no fue el caso en México, ya que, en 2022, el 42% de los estudiantes en México estaban en escuelas cuyo director informó que durante el año académico anterior, al menos la mitad de todas las familias comentaron el progreso de sus hijos con un maestro por iniciativa propia (y el 45% por iniciativa del maestro). En 2018, cabe recordar, la cifra correspondiente fue del 26% (y del 48%).