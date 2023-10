Un vibrante encuentro con el jazz: Christian McBride en Torreón, Coahuila

El renombrado bajista y ocho veces ganador del Grammy, Christian McBride, se presentará el próximo 10 de noviembre a las 20:00 h en el Teatro Isauro Martínez de Torreón, Coahuila. Este evento que forma parte del ciclo New York Jazz All Stars 2023, promete transportar a todos los espectadores en un viaje musical inolvidable al ritmo de la agrupación New Jawn.

Durante una rueda de prensa, Antonio Méndez Vigatá, titular del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, junto a las promotoras culturales Luisa Villegas de González y Ana Cecilia Cansino, compartió que el concierto es el resultado de la sinergia entre el ayuntamiento de Torreón, DeQuinta Producciones y el Jazz at Lincoln Center, por el bien común de La Laguna.

Esta experiencia musical tendrá lugar en el Teatro Martínez, pues, desde la perspectiva de Luisa Villegas, la intimidad del teatro ofrece una experiencia sonora excepcional y una cercanía entre los artistas y el público, que promete una conexión mágica inolvidable.

Detrás de la organización de este evento está el apoyo inquebrantable de diversos patrocinadores interesados en promover la cultura en la Comarca Lagunera, como Grupo Simsa, empresa dirigida mediante la visión y los valores de sus dirigentes Nesim Issa Tafich y Salomón Issa Tafich. La participación de la empresa y el respaldo de Farmacias Klyns y Lala, han sido clave para hacer realidad este concierto.

Ya están a la venta los boletos para asistir a esta armoniosa experiencia musical, con precios desde 500 pesos en planta baja hasta 100 pesos en galería y palco galería.

El concierto de Christian McBride en Torreón promete ser una noche inolvidable de jazz de clase mundial que enriquecerá el panorama musical de la región.