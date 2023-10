Un punto de inflexión

En su última visita a la Comarca Lagunera de Durango, el gobernador del Estado, doctor Esteban Villegas Villarreal, comentó que siente en el alma que no avance la obra del paso inferior vehicular 5 de Mayo. Dijo que pensó cuando llegó al gobierno, que solo era cuestión de pagar los pendientes y que todo arrancaría, pero no fue así porque existen otros temas legales.

"Yo lo siento en el alma. Urge, tuvimos problemas de fondo, no habían pagado ni el terreno, había problemas estructurales, de fondo económicos y yo pensé al inicio que era nada más pagarles y que todo arrancara y no. Nos topamos con muchos temas legales que ya los tenemos resueltos", declaró el gobernador.

Mencionó que habló con la secretaria de Finanzas, Bertha Cristina Orrante Rojas, sobre el asunto: "Ya hablé ayer con Finanzas y quedamos ya en los pagos que nos tocan, que hemos hecho la mayoría. Ferromex también tiene que meterle 20 millones, pero como le quedó mal el gobierno pasado, no tenían la confianza de meterlos. Ferromex ha pagado una parte, pero quedamos primero de meter lo de nosotros", señaló el doctor Villegas.

Sobre algunas voces que han sugerido tapar el socavón hecho para la inconclusa obra, el mandatario dijo que faltan 40 millones de pesos para concluirla y que ya sale más caro taparlo, asegurando, pese a que faltan tres meses para concluir el 2023, que este año quedará listo.

"Nos faltan como unos 40 millones de pesos todavía y no se ve. Hubo mucha gente que me dijo 'mejor túmbenlo', pero ya es más caro tumbarlo y rellenarlo que terminarlo. Este año queda. Yo espero que sí, voy a hacer todo lo posible porque antes de que termine este año podamos entregarlo. Me tocó bailar con la más fea, pero yo soy muy bueno para bailar", aseguró.

Ante la Comisión de Hacienda del Congreso local, la secretaria de Finanzas del Estado aseguró que el gobierno actual "le entró" con recursos al rescate de las obras que dejó tiradas el gobierno estatal: "En lo que respecta a la obra pública, este gobierno en beneficio de la ciudadanía, decidió entrarle al rescate de las obras que dejó inconclusas la anterior administración, realizando una inversión por un monto de más de 126 millones de pesos, los cuales hoy en día representan un gran beneficio para ellos", dijo.

No obstante, las obras estatales como el CREE de Lerdo, y el paso inferior vehicular 5 de mayo de Gómez Palacio siguen abandonadas, detenidas. Ambas prácticamente en el mismo estado en que las dejó la administración estatal anterior y con avances mínimos en todo lo que va del primer año del gobierno actual.

Parece una buena noticia que la actual administración estatal duranguense haya tomado cartas en el asunto en las obras que quedaron en el limbo al término del gobierno del hoy políticamente impresentable José Rosas Aispuro Torres. Meses antes de que concluyera su mandato, era evidente el desastre financiero que reinaba en su sexenio y terminó el mismo por la puerta de atrás. Por decir lo menos.

Al asumir el cargo el actual gobernador, una de sus principales acciones fue comunicar por todos los medios posibles que había recibido las arcas estatales totalmente quebrantadas y que las condiciones en las que recibía el gobierno eran poco menos que desastrosas.

Con el paso de las semanas y los meses la energía del flamante gobierno estrado hace poco más de un año (asumió el cargo el pasado 15 de septiembre de 2022) se concentró principalmente en corregir la situación de la hacienda estatal, por lo que hoy informan estar en otro escenario.

Qué bueno que pasado el primer año, al menos Esteban Villegas Villarreal haya sacado de la quiebra la administración pública del estado de Durango. Se nota su mano y su disciplina. El problema es que tal encomienda parece que le ha absorbido casi la totalidad de su energía porque Durango no avanza al ritmo necesario para mejorar sus condiciones económicas que le permitan aspirar a mejores estadios.

Es evidente la ausencia del gobernador en otras áreas que sólo la hacienda pública, aunque a menor ritmo hay que reconocer, ha empezado a anunciar atractivas inversiones en La Laguna que ayudarán cuando se concreticen a impulsar el desarrollo regional y por supuesto de los duranguenses todos.

Ojalá que la obra del paso inferior 5 de mayo quedé dentro del nuevo plazo establecido por Villegas Villarreal y sea el punto de inflexión para que Durango pueda salir totalmente de la crisis en la que lo dejó Aispuro Torres y le dé la cara al promisorio futuro que promete el nearshoring, por ejemplo. De pasada, mucho se reconocería que los actuales funcionarios estatales dejaran de quejarse de cómo recibieron las cosas y si hay realmente culpables en el gobierno pasado, los llevaran ante la justicia.