Hace cinco años, cuando cumplía tan solo los primeros cien días de su Gobierno, el presidente López sacó un spot, pagado con nuestros impuestos, en donde presumía-entre otras cosas-ser "hombre de palabra".

"No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no ha aumentado la deuda pública… Ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario" señalaba López, remarcando también que su administración eliminó los altos salarios para los funcionarios, así como las pensiones para exmandatarios y la protección especial para el titular del Ejecutivo, insistiendo que "El pueblo está feliz, feliz, feliz" y cómo no existe el malestar social.

Por desgracia, si algo ha patentado desde sus primeros cien días de Gobierno hasta la fecha ha sido el incumplimiento en todas y cada una de las cosas que tanto presumía como candidato y después como titular del Ejecutivo. Y lo anterior viene a la relación debido a que antier volvió a repetir sin rubor que él era "un hombre de palabra" ante los medios.

Lo mismo sucedió con su compromiso de "un sistema de Salud como el de Dinamarca" y "regresar al Ejército a los cuarteles", igual que su promesa de que no sería talado un solo árbol para su negocio multimillonario del Tren Maya, que no aumentaría ni contraería más deuda pública-siendo nuestro país el que más deuda contrajo con el Fondo Monetario Internacional este sexenio-así como el "absoluto respeto" al Poder Judicial y a la soberanía de otros poderes y organismos autónomos como el INE, constantemente atropellados por él desde que asumió el poder.

Esto último nos remonta al 2018, tras recibir constancia como presidente electo, cuando prometía que: "El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y el Estado Democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad".

Otra promesa rota y dolorosa queda enmarcada en lo que mencionaba todavía hace dos años y medio: "Bueno, no saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé bien, va a ser mejor que el de Dinamarca".

En cuanto a esto, el presidente no solo no ha cumplido sino mucho peor: eliminó el Seguro Popular para sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), destruyéndolo también.

Por su parte, el CONEVAL señala desde Agosto del 2023 que el porcentaje de mexicanos sin acceso a la salud pública aumentó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022; algo tan alarmante que en cifras se traduce entre 20.1 a 50.4 millones de personas que carecen más que nunca de sistema de salud y acceso a medicinas durante la actual administración federal.

En cuanto a seguridad, recordamos como aseguraba mágicamente que no al primer mes sino a la primera hora de asumir el cargo, los narcotraficantes cambiarían las armas por arados y tractores, resultando su Gobierno nada menos que como el sexenio más violento y sangriento de la historia-con más muertos que Calderón y Peña juntos desde antes del tercer año-y el 35% del país entregado al Crimen organizado según informes del Departamento de Estado norteamericano.

El problema en este caso ya no radica en saber que el Presidente miente-lo ha venido haciendo desde hace más de 20 años-sino en que ante la realidad y lo evidente pueda haber individuos peores que él, al grado de autoengañarse, tan solo por sacar raja oportunista del poder o por no reconocer que éste les mintió y que se equivocaron.

Por ende, ante sus promesas de que no se van ver afectados en el robo de los fideicomisos del Poder Judicial para destinarlos a fines electoreros, los trabajadores hacen bien en inconformarse.