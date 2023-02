Tunden en redes a mujer que discriminó a hombre por poner la televisión en español

Una mujer está siendo buscada por usuarios de TikTok luego de que discriminó a un hombre, presuntamente inmigrante, debido a que este tenía un canal de televisión en español.

La mujer se hizo viral luego de que fue captada en un video gritándole al dueño del local, donde lo acusó de no hablar inglés y ser un inmigrante ilegal.

"¿Pusiste la televisión en español?, pon la tele en inglés. Estás en América, así que aprende inglés", se escucha decir a la estadounidense al inicio del video.

"Lo malo es que no eres americano, te voy a investigar y me voy a asegurar que te saquen de esta ciudad, no le voy a dar mi dinero a un inmigrante ilegal", grita la señora.

El hecho se dio en una pizzería de nombre "Amy's", en el poblado de Hatboro, en Pennsylvania, el pasado jueves 23 de febrero.

Los usuarios de esta red social manifestaron su enojo para con la mujer y se dieron a la tarea de "buscarla" en internet hasta que al parecer dieron con su paradero para denunciarla por actos de discriminación.

"Estados Unidos no tiene un idioma oficial y somos mayoría los habla hispana coraje con esa gente (sic)", "Todos los que vivimos en el continente somos americanos y los nativos americanos ya estaban aquí desde antes de la colonización".