Cinco mexicanos, al frente de los mejores restaurantes del mundo, según The World's 50 Best

Después de enterarnos de que la mexicana Elena Reygadas es la chef mujer del año de la lista gastronómica The World's 50 Best Resataurants, ahora la noticia sensación viene con el hecho de que otros mexicanos más lograron un escalón en la prestigiosa lista global diseñada por la revista británica The Restaurant.

En total, cinco mexicanos están dentro de los equipos de los 50 mejores restaurantes del mundo, aunque solo cuatro tienen su residencia dentro del país.

Ellos son Rosetta, de Elena Reygadas, en Ciudad de México, en la posición 49; Pujol, de Enrique Olvera, en el peldaño 13; Quintonil de Jorge Vallejo y Alejandra Flores en el noveno lugar, además de Santiago Lastra, quien dirige una cocina en Londres y es otro logro que llena de orgullo al país con su posición número 23.

Es el restaurante Central, de Lima, del chef Virgilio Martínez, el que se ha convertido en el mejor del mundo, según la lista de The World's 50 Best Restaurants, sustituyendo al danés Geranium, que se hizo con el número uno el año pasado.

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2023 por 1,080 expertos congregados por la revista británica Restaurant.

1.- Central (Lima) (Mejor restaurante de Latinoamérica 2022).

2.- Disfrutar (Barcelona, España).

3.- Diverxo (Madrid) (Miguel Ángel Millán ha ganado el premio al mejor sumiller).

4.- Asador Etxebarri (Atxondo, Vizcaya, España).

5.- Alchemist (Copenhage (Hospitality Award).

6.- Maido (Lima).

7.- Lido 84 (Gardone Riviera, Italia).

8.- Atomix (Nueva York) (Mejor restaurante en Norteamérica).

9.- Quintonil (Ciudad de México).

10.- Table (París).

11.- Trèsind Studio (Dubai).

12.- A Casa do Porto (Sao Paulo).

13.- Pujol (Ciudad de México).

14.- Odette (Singapur) (Julien Royer, Chef Choice Award 2023).

15.- Le Du (Bangkok) (Mejor restaurante de Asia 2023).

16.- Reale (Castel di Sangro, Italia)

17.- Gaggand Anand (Bangkok).

18.- Steirereck (Viena).

19.- Don Julio (Buenos Aires).

20.- Quique Dacosta (Denia, España).

21.- Den (Tokio).

22.- Elkano (Getaria, España).

23.- Kol (Londres)

24.- Septime (París)

25.- Belcanto (Lisboa).

26.- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).

27.- Florilège (Tokio).

28.- Kjolle (Lima).

29.- Boragó (Santiago de Chile).

30.- Frantzén (Estocolmo).

31.- Mugaritz (San Sebastián, España) (Su chef, Andoni Luis Aduriz ha sido premiado con el Icon Award 2023).

32.- Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia).

33.- El chato (Bogotá).

34.- Uliassi (Senigiallia, Italia).

35.- Ikoyi (Londres).

36.- Plénitude (París).

37.- Sézanne (Tokio).

38.- The Clove Club (Londres).

39.- The Jane (Amberes, Bélgica).

40.- Tim Raue (Berlín).

41.- Le calandre (Rubano, Italia).

42.- Piazza Duomo (Alba, Italia).

43.- Leo (Bogotá).

44.- Le Bernardin (Nueva York).

45.- Nobelhart & Schmutzig (Berlín).

46.- Orfali Bros Bistró (Dubai) (Mejor restaurante de Oriente Medio y África del Norte 2023).

47.- Mayta (Lima).

48.- La grenouillère (La Madeleine-sous-Montreouil, Francia).

49.- Rosetta (México) (Elena Reygadas ha recibido el premio a la mejor cocinera del mundo 2023).

50.- The Chairman (Hong Kong)