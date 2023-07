Trasladan a niña Sofía a clínica 71

Gracias al apoyo que ha recibido de su familia, que pese a la distancia se mantienen pendientes, así como gracias al apoyo recibido por parte de los laguneros que se han sumado a la causa, la pequeña Sofía Hernández, fue trasladada a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 71 del IMSS, para su atención.

La pequeña de dos años y medio de edad, se mantenía internada en cuidados intensivos en el Hospital Infantil Universitario de Torreón desde el pasado 3 de julio, y fue el miércoles alrededor de las 13:00 horas, que fue trasladada a dicha unidad.

Sofía junto a su mamá, Yaret Abigail Hernández Vicente y su tía, Sheila, viajaron a Torreón por vacaciones, ya que son originarias del municipio de Ecatepec, Estado de México.

"Gracias a tus donativos y al apoyo de la familia, se logró cubrir la cuenta del Hospital Infantil y el traslado en ambulancia", se publicó en la cuenta de la asociación Si me Acompañas, No me Rindo; que se ha mantenido atenta y brindando apoyo a la familia de la pequeña, al no tener familiares o amigos en esta ciudad.

Como se informó, fue como al tercer día de su llegada, que la pequeña se encontraba haciendo maromas en la cama del hotel donde se hospedaban.

"Estaba jugando a las maromas, la primera salió bien, se baja riendo, se vuelve a subir para hacer la misma mecánica, empezó a reír pero en seguida vino el llanto. Todo fue dentro de la cama, ni se cayó ni nada, y ni siquiera fue tan brusco", explicó Sheila, quien ha sido como una segunda madre para la pequeña.

"Entonces ella empezó a reír y de inmediato empezaron las lágrimas, y después dijo que le dolía mucho su bracito y pues se dio la vuelta y le dolió la espalda después de ahí, ya no se pudo mover. La trajeron a este hospital y desgraciadamente hoy está en terapia intensiva, está muy delicada, y necesita muchos estudios", dijo Sheila.

Aunque inicialmente el diagnóstico que se dio fue una lesión medular aguda, hoy no se tiene un diagnóstico preciso, aunque se maneja que podría ser algo inmunológico.

Y debido a que aún es incierto el diagnóstico de la pequeña, el llamado de apoyo sigue.

Los números de cuenta, son: 4169 1604 8485 8494 de Bancoppel, a nombre de Sheila Hernández, y la cuenta 5579 1003 5813 4334 de Santander, también a nombre de Sheila Hernández. El número de contacto es el 5614-11-7971.

AÑOS

y 5 meses tiene la pequeña Sofía, originaria de Ecatepec, Estado de México.