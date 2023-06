Tras lluvias, surgieron dos abras en el ejido Jaboncillo de Gómez Palacio y hay riesgo de que se produzcan más en esa zona

Tras las lluvias, se originaron dos abras en los alrededores del ejido Jaboncillo (Pastor Rouaix), motivo por el cual personal de la Dirección de Obras Públicas, de forma conjunta con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango, trabajan para realizar las reparaciones correspondientes tras el análisis de la zona afectada, razón por la cual advierten grandes posibilidades de que surjan otras en ese perímetro.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, habló sobre este tema en la sesión de Cabildo de este jueves. “Con los temas que traemos ahorita del cambio climático, les quiero pedir de favor y que me ayuden a comunicarlo a la ciudadanía y a socializar esto. Tenemos este peligro de que se hizo un abra en la carretera”, dijo la edil.

El director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, informó que el abra se encuentra en la carretera que comprende del tramo de Jaboncillo al ejido San Martín “por ahí detectamos una falla geológica de grandes dimensiones la cual de inmediato procedimos a señalar y a cerrar la carretera por el riesgo que existía de algún colapso sobre todo de unidades pesadas que transitan por ahí frecuentemente”, dijo Salazar y aseguró: “Tenemos detectado un tramo de alrededor de 450 metros muy marcados, abrió el pavimento en ese tramo”.

La Dirección de Obras Públicas del municipio se coordinó con la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado y se tomaron previsiones. El miércoles se abrió, como consecuencia de esa falla, el área del pavimento en una franja de 4 metros de ancho y una profundidad de 5 metros para estabilizar el terreno.

“En este momento estamos en condiciones de abrir el tráfico pero ya nos resultó una segunda abra en las afueras del ejido Jaboncillo que se está atendiendo ahorita en este momento en coordinación con el gobierno del estado”, explicó el director.

Salazar mencionó que las abras se pueden presentar en cualquier zona de ese perímetro con las próximas lluvias pues la primera falla se presentó hace años en el ejido 13 de marzo y que se tiene un estudio desde ese tiempo que actualmente se está viendo el comportamiento

La alcaldesa dijo que desafortunadamente ya no existen las oficinas del Fondo de Desastres Naturales conocido anteriormente como Fonden.

“El área está acordonada tenemos los señalamientos precautorios desde el primer día, por cierto nos los robaron y es una realidad a veces no se puede con la gente. Me molesta en sobremanera porque lo ponemos precisamente para que el que vaya transitando por esa área no se nos vaya a caer en caso de que el abra tenga una extensión más grande y ahora tuvimos que clavar para qué batallen un poquito mas”, dijo la alcaldesa.

A la alcaldesa incluso se le comunicó en el Cabildo que cerca de uno de los establos de una conocida empresa de sus familiares había otra zona de riesgo.