Tras elecciones, AMLO promete concluir Agua Saludable; IMSS-Bienestar dependerá del nuevo gobierno de Coahuila

Tras las elecciones del 4 de junio en Coahuila y el Estado de México, AMLO aseguró que dependerá de los nuevos gobiernos locales si implementan el programa IMSS-Bienestar en sus respectivos estados, señalando también, en el caso de la primera entidad, que se dará continuidad a proyectos federales como el de Agua Saludable para La Laguna, el cual prometió concluir.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia mañanera de este viernes sobre la relación que habrá de tener con el virtual gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez, al cual primeramente exhibió por tener lo que calificó como "pensamiento conservador", pero prometió que habrá coordinación en beneficio del estado, porque "una cosa son los partidos y otra el gobierno".

"Va a haber buena relación", dijo AMLO, destacando que en este estado hay "obras en proceso, importantísimas, como la de Agua Saludable para La Laguna, que es un compromiso que tenemos y vamos a concluir esa obra, que va a beneficiar a La Laguna de Coahuila y también a La Laguna de Durango".

Señaló que se seguirá apoyando también con los programas de Bienestar, pues "estábamos esperando que pasaran las elecciones para concluir con la entrega de apoyos. Ya pasaron las elecciones y van a seguir entregándose las becas, todo lo que estaba pendiente. No hay ningún problema", dijo AMLO.

IMSS-BIENESTAR

Y en cuanto a si habrá de echarse a andar el programa del IMSS-Bienestar en Coahuila y Durango, particularmente tras el rechazo de algunas administraciones locales, el presidente López Obrador adelantó que su implementación "va a depender del gobernador, va a depender de los gobernadores. Es que hay algunos que no quieren".

AMLO dijo que ha observado tres factores en los gobiernos estatales que no aceptan el IMSS-Bienestar, como que no se quieren desprender del manejo del programa de salud, que consideran que ellos pueden ofrecer los servicios médicos, sin que dependan de la Federación, y, el tercero, "que algunos no quieren, porque tenemos nosotros la obligación de entregarles fondos", acusando que en este último punto hay algunas señales de corrupción.

No obstante, AMLO celebró que la mayoría de los gobiernos de los estados están aceptando el IMSS-Bienestar, como el caso del vecino estado de Durango, afirmando que esta decisión del gobernador Esteban Villegas permitirá atender la infraestructura de hospitales como el ahora llamado Hospital Nuevo de Gómez Palacio, que, dijo, duró mucho tiempo sin utilizarse porque no estaba equipado.