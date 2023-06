AMLO exhibe 'pensamiento conservador' de Manolo Jiménez; promete buena relación y colaboración en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en su mañanera de este viernes un video del virtual gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien señaló de tener "un pensamiento conservador" por una declaración que realizó sobre los programas sociales.

Posteriormente, AMLO defendió las acciones federales aludiendo a la responsabilidad del Estado en el México actual, aseguró que ya envió una felicitación a Jiménez Salinas y prometió colaboración con él, lo mismo en programas que en obras como Agua Saludable para La Laguna.

El video de Manolo Jiménez, expuesto en la mañanera de AMLO, fue difundido luego de que el presidente mexicano fue cuestionado por los dichos del exmandatario panista Vicente Fox respecto a la pensión para los adultos mayores, sobre lo cual López Obrador acusó que en la oposición hay un pensamiento conservador y que varios de los programas sociales que el morenista ha implementado han sido calificados como "populistas".

Tras esto, AMLO aseguró que, al final de la campaña en Coahuila, tuvo conocimiento de un video donde el entonces candidato Manolo Jiménez Salinas criticaba y se mostraba en contra de programas sociales como la referida pensión para los adultos mayores, por lo que pidió exponer el material.

"El candidato del PRI y del PAN en Coahuila, ya al final de la campaña, al parecer, vi que se denunciaba el que había dicho que no estaba de acuerdo con la pensión a los adultos mayores, y todo esto lo vamos aquí a plantear", señaló el presidente López Obrador.

Posteriormente, tras reproducirse el video con las declaraciones de Manolo Jiménez, en las cuales señala que "jamás un programa social va a suplir lo que representa un empleo para una familia", AMLO manifestó que tales dichos no son propiamente en contra de los programas sociales, pero sí representan "un pensamiento conservador".

"Este sí es un pensamiento conservador, pero no es directamente en contra de la pensión. Así piensan, acuérdense lo que decían para no dar nada a los pobres: 'no les des pescado, enséñalos a pescar'. Pero, si no hay río, ni hay lagunas, ni hay mares, ni hay peces. Claro, lo mejor es que se garantice el empleo, que haya buenos salarios y que la gente, por sí misma, pueda tener ingresos para satisfacer sus necesidades, eso es lo ideal, pero en una sociedad como la nuestra, con tanta pobreza y, además, sin que se crearan empleos, sin que el salario alcanzara, ¿cómo no iba a cumplir el Estado su responsabilidad social? ¿Cómo no hacer valer el derecho a la pensión?", argumentó AMLO.

FUTURA RELACIÓN

Y tras exponer el video de Manolo Jiménez, ya a pregunta expresa de la prensa presente en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre su relación con el virtual gobernador electo de Coahuila, respecto a lo cual AMLO aseguró que ya lo felicitó y que trabajará en coordinación con él.

"Ya le envié un mensaje de felicitación, porque el pueblo, la mayoría de los que participaron en la elección votaron por él, y necesitamos tener buena coordinación, trabajar juntos, porque no es un asunto partidista, no es un asunto de nuestras maneras de pensar, que pueden ser distintas, tenemos que servirle al pueblo de Coahuila y a todo el pueblo de México, independientemente de quién esté gobernando", dijo el presidente López Obrador.

Y agregó que habrá coordinación, porque "siempre he dicho que una cosa es el partido y otra cosa es el Gobierno... El Gobierno representa a todos, el presupuesto que maneja el Gobierno es de todo el pueblo. Entonces, va a haber buena relación. Tenemos allá obras en proceso, importantísimas, como el de Agua Saludable para La Laguna, que ese es un compromiso que tenemos y vamos a concluir", dijo AMLO.

Además, destacó que tanto en Coahuila como en Durango, "hemos estado apoyando con programas" como el de Sembrando Vida, señalando que también dependerá de los virtuales gobernadores electos, Manolo Jiménez y Delfina Gómez, si el IMSS-Bienestar se echa a andar en sus respectivas entidades.