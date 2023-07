Tras denuncia, equiparán hospitales con aire

Las altas temperaturas registradas durante la temporada de calor en la Comarca Lagunera fueron un detonante para evidenciar algunas deficiencias en hospitales que no fueron subsanadas desde hace muchos años atrás, señaló la Secretaría de Salud de Durango, encabezada por Irasema Kondo Padilla. Se dio a conocer que se iniciará a la brevedad con el equipamiento de aire acondicionado en todas las unidades médicas del estado.

Esto lo informó la dependencia estatal, luego de que la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), denunciara que en centros de salud y hospitales de La Laguna hay deficiencias en los aires acondicionados. Incluso, por este motivo, la semana pasada hubo una manifestación de trabajadores de la salud en el Hospital General de Lerdo.

La Secretaría de Salud detalló que en este último caso y para garantizar el correcto desarrollo de sus labores a los trabajadores de la salud de todo el estado, se realizarán supervisiones al equipo de ventilación de la institución médica. "De esta manera y ante algunos señalamientos de trabajadores del mencionado nosocomio sobre problemas con el aire acondicionado, se da a conocer que se cuentan con tres equipos, de los cuales, dos están funcionando al cien por ciento", aseguraron.

Mediante un comunicado, se comentó que respecto al tercer equipo de aire acondicionado, está en proceso de revisión con la empresa encargada de dar mantenimiento, "pero cabe destacar que, ante las olas de calor, existe una gran demanda, por lo que se encuentra en lista de espera".

En un recorrido que hizo la Comisión de Seguridad e Higiene de la Sección 188 del SNTSA, se pudo observar que hay deficiencias en los aires acondicionados, lo que impacta negativamente en la atención que presta el personal de salud a los usuarios y en la operación de las unidades, pues se han llegado a suspender algunas cirugías.

Además, representantes sindicales indicaron que está en riesgo el almacenamiento de los medicamentos, ya que necesitan refrigeración para su adecuada preservación. En la supervisión también identificaron que no se le da mantenimiento preventivo a los sistemas hidráulicos y de energía eléctrica, lo que ha provocado daños en los plafones, humedad e inodoros tapados.

La secretaria general de la Sección 188, Rafaela Zapata Morales, dijo que hace unos días, la secretaria de Salud de Durango, Irasema Kondo Padilla, le informó que sí se estaba dando el mantenimiento a los aires acondicionados, "pero no son los resultados esperados, seguimos con el mismo problema".

Agregó que hace unas semanas llegaron minisplits al Hospital General de Lerdo y que la distribución "no fue atinada, ¿por qué?, porque no puede ser posible que se instalen en lugares donde no se da atención al paciente y que se pongan en áreas donde únicamente es el personal el que está.

No puede ser posible que un minisplit se haya puesto en la dirección o en jefatura de Enfermería, ellos deben tener condiciones favorables pero lo principal para nosotros es donde se da atención al paciente…".

Mencionó que pese a que Urgencias es una de las áreas de mayor afluencia, no tiene suficiente ventilación, a tal grado que "los pacientes están echándose aire con cartones, limpiándose el sudor hasta con su misma ropa, cuando pueden solucionarse esos problemas y pueden evitarse las situaciones que hoy se están enfrentando, es por las malas decisiones de las autoridades que tenemos ahorita localmente".