Trámites de escrituración no registran respuesta esperada

Pese a que se otorgan todas las facilidades, en los trámites de escrituración de las viviendas no se tiene la respuesta esperada en algunas colonias del municipio de San Pedro, en donde desde el año pasado se implementó el programa, manifestó el coordinador en La Laguna de la Comisión Estatal de la Vivienda, Juan Carlos Ayup Guerrero.

"No todos van, había casas que ya estaban escrituradas pero lamentablemente no hemos encontrado la respuesta esperada, no van, ponemos los módulos y van muy poquitas personas, les avisamos a través de la Comisión Estatal de Vivienda de Certturc y hacemos avisos y no hay respuesta" declaró.

El programa de regularización de vivienda se puso en marcha en octubre del 2022, en las colonias Valparaíso y Francisco I. Madero y en ese momento se dijo que en el primer sector eran 600 propiedades y 400 en la otra y a la fecha se han tramitado poco más del 50 por ciento.

El funcionario resaltó que se ha colocado en diez ocasiones el módulo de orientación y recepción de documentación en los distintos sectores, pero reiteró que no se tiene la convocatoria esperada.

Mencionó que también se iniciaron los trámites en el ejido Santa Teresa, en donde "toda la vida" se había batallado para que las familias pudieran tener la legal posesión de sus viviendas y el Congreso del Estado ya publicó el decreto para iniciar con la regularización.

El coordinador de la Comisión Estatal de la Vivienda, declaró que, en el municipio de Matamoros la respuesta es muy buena, pues la primer colonia donde se anunció el programa fue en la colonia Mariano Matamoros, la cual se creó hace 40 años y se tiene un avance de alrededor del 30 por ciento, ya que son unas 600 familias las que viven en el lugar.