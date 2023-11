Tragedia al bolsillo de los lerdenses

Que brete es el que está sucediendo en las arcas de la ciudad de Lerdo Durango, luego que la Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictó auto de vinculación a proceso por el delito de "Ejercicio Indebido del Servicio Público", en contra del exsecretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez, el actual secretario del Ayuntamiento, Jesús Eduardo Lara Urby y Pablo Amberto Reyes de la Barca, quien es parte del equipo jurídico del Municipio.

El asunto tiene que ver aquel vetusto laudo laboral que un grupo de extrabajadores de aquel municipio lograron debido a un despido injustificado allá en el año 2007, cuando presidía el ayuntamiento la también conocida Ciudad Jardín, el señor Carlos Aguilera Andrade. Aquel que en su campaña electoral, para alcanzar el puesto de alcalde, preguntaba a sus audiencias "¿o qué, te vas a quedar así?"

El estatus legal de este lío es que la desatención del gobierno de Aguilera provocó que un multitudinario litigio de carácter laboral se perdiera en los tribunales correspondientes, provocando un pasivo al municipio de Lerdo.

Evidentemente ni Carlos Aguilera ni todos los alcaldes que le sucedieron: Roberto Carmona Jáuregui, Luis de Villa Barrera y María Luisa González Achem, hicieron nada para saldar el laudo laboral dictado en contra. Antes bien, sólo se dedicaron a que el tiempo pasara y que las instancias judiciales corrieran con el afán que fuese su respectivo sucesor, quien terminase pagándole a los trabajadores demandantes, no importando que el concepto de salarios caídos, siguiesen incrementándose día con día, hasta llegar a la friolera cifra de más de 140 millones de pesos.

Así llegó el tiempo del actual alcalde, Homero Martínez Cabrera, quien arribó al poder en 2019 y que el año pasado alcanzó la reelección para un segundo periodo que está actualmente en curso.

El gobierno de Martínez le encomendó al entonces director jurídico del Ayuntamiento, Leonardo Anton Moreno López, proponer en primer lugar una estrategia para evitar el embargo de cuentas municipales, declarando los bienes municipales como del dominio público, lo cual lo evitaba "porque son de los más de 163 mil habitantes de Lerdo", explicó el edil, y en segundo lugar, aseguró el alcalde, se trató de una desatención del director.

Entrevistado por El Siglo, el propio Martínez Cabrera dijo sobre la actuación del licenciado Moreno López: "Fue una desatención. Es como yo lo calificaría, porque este exfuncionario dio un domicilio en Torreón para recibir notificaciones y resulta que nunca se atendieron y allá estuvieron. Es una desatención. La vinculación a proceso implica que se vuelve a regresar y nuevamente vamos a tener que hacer una estrategia legal para que quede claro que de nuestra parte no actuamos con dolo, sino que estamos protegiendo los intereses de los ciudadanos lerdenses", aseguró el alcalde, quien además señaló que no ha estado, ni está actualmente en las posibilidades del Ayuntamiento pagar en una sola exhibición -como lo exigen- los cerca de 140 millones de pesos que implica cubrir el laudo laboral con el presupuesto anual actual del Ayuntamiento.

Recordó que Lerdo ha hecho solicitudes al Congreso del Estado para obtener su aval en la solicitud de un préstamo bancario a Lerdo, mismo que en su momento no fue avalado por tratarse de un laudo laboral.

También se han hecho solicitudes al Gobierno federal exponiendo la situación, ya que se trata de un problema heredado que fue consecuencia de una demanda laboral por despido injustificado que se presentó en 2007 cuando se encontraba en el cargo el exalcalde Carlos Aguilera, demanda que ningún otro alcalde resolvió y cuyo laudo, del cual salieron favorecidos los trabajadores, se resolvió de forma definitiva en 2017 ordenando al Ayuntamiento el pago.

El alcalde también insistió en que como Gobierno no puede sacrificar el recurso destinado para los servicios públicos básicos y las obras que necesita la población.

También informó que son 10 mil pesos lo que el Ayuntamiento deposita por cada uno de los extrabajadores beneficiados con el laudo con el objetivo de que no sigan aumentando los salarios caídos, motivo por el cual el último dictamen entregado por el Tribunal Laboral Burocrático indica que de 155 millones (al 30 de septiembre) se deben 138 millones de pesos, es decir 17 millones de pesos menos "y la idea es seguir con esta inercia para que en los dos años que me quedan se pueda terminar este problema", dijo el alcalde, quien recordó que ya no son 55 sino 46 extrabajadores pendientes "y que la idea es negociar con ellos con el dinero en la mano y por ello vamos a hacer una bolsa en el próximo ejercicio".

"Ustedes saben qué etiquetamos 18 millones de pesos más otros 6 millones de pesos de previsión para alguna negociación, lo que permitirá hacer negociaciones en lo particular", comentó el alcalde.

Es muy difícil creer que fue una desatención del ex director jurídico Moreno López como lo quiere reducir el alcalde lerdense. La intención era no pagar un adeudo que aunque legal, a leguas es un abuso en contra de todos los lerdenses.

Ese grupo de 55 "trabajadores" encontraron la forma de desfalcar las arcas de ese ayuntamiento en detrimento de los miles de ciudadanos que habitan ese municipio, y para que sucediera, hubo al menos displicencia de los funcionarios que en su tiempo, debieron afrontar el asunto. El presidente Homero ve maniatado a su gobierno financieramente por este embrollo, y él con sus formas está tratando de sobrellevar un tema que es una tragedia para el bolsillo de los lerdenses, más allá de los vinculados a proceso penal por este asunto.