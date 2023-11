Tomógrafo de ISSSTE de Gómez Palacio incumple normas

Acusan que la Clínica Hospital del ISSSTE de Gómez Palacio incumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM-229-SSA1-2002) pues hace poco más de un mes comenzó a operar un tomógrafo de última generación en un área que supuestamente no garantiza la protección a pacientes, personal ocupacionalmente expuesto (médicos y técnicos radiólogos) y público en general.

Personal de salud, dijo que desde el dos de octubre del año en curso empezaron a brindar servicio a la población pese a que no hay blindaje suficiente en la sala de Tomografía, lo cual provoca radiación de fuga que afecta no solo la salud pública sino también el medio ambiente. Indicaron que las paredes no están al 100 por ciento recubiertas de lámina de plomo y que la puerta principal no fue sellada en su totalidad.

El Siglo de Torreón tuvo acceso a un documento con fecha del 10 de noviembre de 2023 en el que el personal del departamento de Radiología e Imagen señala que durante el año se han estado haciendo remodelaciones y cambio de equipos médicos, sin apegarse a los lineamientos que marca la citada norma en relación a los requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.