Tomarán medidas para acabar con comercialización de aletas de tiburón

La Comisión Europea (CE) tomará medidas para acabar con el comercio internacional de aletas sueltas de tiburón, respondiendo este miércoles así la petición de la iniciativa ciudadana europea "No más aleteo - No más tráfico" (Stop finning - Stop the trade, en inglés).

Esta práctica ilegal consiste en cortar las aletas del tiburón y arrojar al animal de vuelta al mar mientras aún está vivo, y la Comisión reconoce que la mutilación de aletas de tiburones es una de las principales amenazas para la conservación de estas especies.

La CE acogió "con satisfacción" la iniciativa y aseguró que las medidas se centrarán en tres áreas: estudiar la posibilidad de aprobar una iniciativa legislativa para poner fin al comercio de aletas sueltas; iniciar una evaluación del impacto medioambiental, social y económico; y mejorar las estadísticas sobre su comercio.

La Comisión también intensificará la aplicación de las medidas de trazabilidad de la UE y colaborará con socios internacionales a lo largo de toda la cadena de valor: control de la pesca, productos de tiburón desde el desembarque hasta el consumidor, información al consumidor, y prevención y reparación del comercio ilegal.