¿Tocar o no tocar la bola?

La Serie del Caribe de este año, por primera vez con la participación de ocho países (Colombia, Cuba, Curazao, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, esta vez el anfitrión), hasta ahora, en general, ha resultado de buen beisbol: magníficos juegos, lances sensacionales tipo Grandes Ligas, encuentros emocionantes, formidables duelos de pitcheo (con algunas excepciones, como la tremenda paliza de 20 carreras a 3 que el sábado Venezuela le propinó a Cuba, otrora la gran potencia beisbolera y en esta ocasión con una muy lamentable presentación).

Hasta antes del inicio de la quinta jornada, ayer lunes, la tabla de posiciones amaneció con dos países empatados en la cima: México y Venezuela, cada uno con tres juegos ganados y uno perdido, Venezuela ante Puerto Rico y nuestro país frente a Curazao, que por cierto este año hizo su debut en el llamado Clásico Latinoamericano.

Con pizarra muy cerrada de apenas 2 carreras contra 1, Curazao, semillero de peloteros ligamayoristas, ganó a costa de México su primer juego en su apenas iniciada historia en las Series del Caribe.

A propósito de ese juego, que nuestro país perdió 2 carreras a 1 y tuvo la oportunidad de empatar, ha sido objeto de discusión la decisión tomada por el timonel de Los Mochis, José "Cheo" Moreno, venezolano por cierto, al no ordenar "toque de sacrificio" cuando se tuvo corredor en primera base sin out y en turno seguían el tercero, cuarto y quinto en el orden al bat, respectivamente: Roberto "Tito" Valenzuela, campeón de bateo de la recién concluida campaña 2022-23 de la Liga Mexicana del Pacífico, luego Reynaldo Rodríguez, nada menos que el jugador más valioso (MVP) de la Serie del Caribe del año pasado, y a continuación Rodolfo Amador, quien se defiende bien con el tolete.

El amigo Eduardo Almada, analista, historiador y gran conocedor del beisbol, ha expresado su punto de vista favorable a la decisión de "Cheo" Moreno de no haber ordenado la "planchita", como llaman en el Caribe al toque de bola, con el argumento de que está más que probado en Grandes Ligas que tal jugada equivale a regalar un out al adversario.

Escribe Almada que en la Gran Carpa "otrora el toque de bola no solo era un arte sino requisito indispensable para llegar y mantenerse en ese nivel", toda vez que "está plenamente comprobado que es mayor la probabilidad de anotar desde primera base sin out, que desde la segunda con un out", todo ello según "decenas de miles de casos revisados".

Eso en Grandes Ligas, porque como el propio Eduardo Almada señala, en el Caribe es otra cosa de acuerdo a las estadísticas que indican que la jugada de "toque de sacrificio" es mayormente exitosa en las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.El juego de ayer fue clave para México. Al momento de redactar estas líneas nuestro equipo superaba a Venezuela 6-0 a la apertura de la séptima entrada.

