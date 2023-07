'Tiktoker' termina atrapada en Dubái tras 'gritar' en público

Tierra Allen, una mujer de Houston, está atrapada en los Emiratos Árabes Unidos después de ser detenida brevemente por "gritar" en público durante una discusión con una empresa de alquiler de automóviles de Dubái, reportaron medios internacionales.

Es conocida por los fanáticos en línea como Sassy Trucker y fue arrestada en mayo luego de una confrontación con un empleado de una empresa de alquiler de autos en Dubái que estaba tratando de intimidarla para que pagara miles de dólares que no debía, según Radha Stirling, directora ejecutiva y fundadora de Detained in Dubai, la organización internacional sin fines de lucro que trabaja para liberarla.

Stirling dijo que Allen fue arrestada el 16 de mayo y puesta en libertad bajo fianza ese mismo día, pero las autoridades retienen su pasaporte, lo que le impide salir de los Emiratos Árabes Unidos.

"Le dijeron en la comisaría (Bur Dubái) que había sido acusada de 'gritar', lo que según las leyes de los Emiratos Árabes Unidos es ilegal bajo 'comportamiento ofensivo', que es una regulación poco clara y subjetiva, pero merece hasta dos años de prisión, una multa y la deportación", dijo Stirling a CBS News.

Las tarjetas de crédito, de débito y el teléfono celular de Allen habían sido incautados junto con su auto alquilado, después de que ella y su amiga se vieron involucradas en un accidente de tráfico menor cerca del Golfo Arábigo.

El gerente supuestamente exigió dinero a cambio de las posesiones y reaccionó con hostilidad hacia Allen.

"Me siguió fuera de la oficina y me sentí muy intimidada. Le dije que se detuviera, pero en vez de eso, llamó a la policía y abrió un caso en mi contra, aparentemente por 'gritar'", afirma Allen.

"Estoy en estado de shock porque me asustó, le dije que se detuviera y ahora la policía dice que no puedo irme a casa. Les dije que tenía una emergencia médica y que necesitaba regresar a EU, pero no me dejaron".

Aunque no ha sido encarcelada, Allen es incapaz de salir del país.

Stirling dijo que la embajada de Estados Unidos en Dubái no había brindado asistencia a Allen hasta el jueves y agregó que la embajada había experimentado un cambio de personal la semana pasada.

Un portavoz del Departamento de Estado de EU le dijo a CBS News que sabía que Allen "no podía salir de Dubái" y que estaba "brindando toda la asistencia adecuada".

La estrella de las redes sociales había mostrado en YouTube sus múltiples viajes a la playa, excursiones a clubes nocturnos y cenas lujosas durante su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, que se esperaba que durara sólo un mes.

Allen, que había visitado Dubái en el pasado, había estado en el país para disfrutar de unas vacaciones con amigos, pero también estaba considerando establecer un negocio.

Allen obtuvo muchos seguidores por documentar su carrera como camionera, y le dijo a CNN en 2021 que le gusta "demostrar que aún puedes ser femenina en un campo dominado por hombres".

Stirling y la familia de Allen están solicitando la ayuda de los legisladores de Texas, incluida la representante Sheila Jackson Lee y el senador Ted Cruz.

"Hemos hablado con la familia de Tierra Young Allen y nos hemos comunicado con el Departamento de Estado sobre el caso", dijo la oficina de Cruz. "Sen. Cruz continuará recopilando detalles y participando en este caso hasta que la Sra. Allen regrese a casa con su familia".

"Ha sido muy emotivo. Hay días en los que me quedo despierto toda la noche llorando", dijo a Fox 26 la madre de Allen, Tina Baxter.