'Tiene muchas calorías'; 'tiktoker' se queja de la comida tradicional mexicana

La comida tradicional mexicana fue inscrita por la Unesco en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2015, debido a su sabor único y variada gastronomía, aunque al parecer a algunos extranjeros no les parece un manjar.

Así se ha viralizo en TikTok el video de un influencer autodenominado "itsandreww", quien se ha hecho famoso por criticar a personas haciendo comida de todo tipo.

En uno de sus videos aparece criticando una de las recetas de una tiktoker mexicana llamada Brenda G., quien sería originaria de Zacatecas y suele compartir recetas tradicionales de comida.

En el video la mujer aparece cocinando unos tacos de papa con queso fritos que cubre con lechuga, crema y salsa.

Allí el tiktoker se lanza contra la gastronomía mexicana: "los tacos y su comida tradicional tiene muchas calorías… Si tú fríes tus tortillas y luego las cubres con lechuga para hacerlas ver saludables, no lo es", se burla el extranjero.

El video generó descontento entre los usuarios de la red social, quienes de forma irónica le contestaron que no puede criticar la comida mexicana: "No voy a tomar consejos de alguien que no puede pronunciar tortilla", "Si te importa el bienestar, enseña, no critiques", "De hecho, la comida mexicana es muy saludable", fueron algunos de los comentarios que el hombre recibió.

Mientras que otros fueron más lejos e incluso le aseguraron que los mexicanos no pidieron su opinión e incluso lo llamaron racista: "Eres un racista, aprende a decir tortilla".

México aporta al mundo una gran cantidad de alimentos que cuentan con Denominación de Origen calificada; tequila, mezcal, mango ataulfo Chiapas, café de Veracruz, charanda y café de Chiapas.

