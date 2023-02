Futuro de Tesla en México, aún en suspenso

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, terminó ayer su conferencia de prensa matutina minutos antes de lo habitual. Sin dar muchos detalles, el mandatario anunció que tenía que asistir puntual a una videollamada con Elon Musk.

En el transcurso de la tarde fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores dieron a conocer que se acordó que la empresa automotriz Tesla sí vendrá a México a instalar una planta.

De acuerdo con las fuentes consultadas, hubo un acuerdo de no revelar detalles y será hoy martes cuando se den a conocer. Pero se adelantó que la empresa automotriz sí vendrá a México. La instalación de la planta de Tesla en México ha causado tensiones entre el titular del Ejecutivo y gobernadores estatales. En medio de la incertidumbre, han sido varios los estados que se adelantaron y alzaron la mano como candidatos, entre ellos, Nuevo León.

Tal como lo anunció el mandatario el pasado 20 de febrero, durante la videollamada de este lunes se le expondrán diferentes opciones a Elon Musk, dueño de Tesla, y los inversionistas para instalar la planta. Entre ellas se encuentra el estado de Hidalgo y el Estado de México. Aseguró que el día de mañana, es decir, 28 de febrero, se ampliará la información sobre los acuerdos obtenidos durante la videollamada con Elon Musk para la instalación de la planta.

PREOCUPA RECHAZO DE AMLO AL NORTE

El gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que ha perdido ya la capacidad de asombro, en relación a la postura del gobierno federal por la instalación de Tesla en el norte.

Manifestó su preocupación por que Tesla ya había anunciado que se quedaba en el norte y el gobierno federal prefirió vetarlo que trabajar con las entidades para lograr la inversión.

"Ojalá que sea por el bien de México que se quede en el norte del país, si es así, Coahuila se vería muy beneficiado porque ya habíamos hablado nosotros con Tesla y se habla de una cadena amplia de proveeduría que viene al norte, nuestro estado es de los más competitivos y seguros del país, para nosotros es una gran ventaja que venga", comentó. Dijo que no hará declaraciones al vapor de que se venga la empresa a Coahuila, pero indicó que no se trata de una industria que improvise, sino que tienen estudios a profundidad de cada estado, por lo que no se trata de ofrecerles algo a través de los medios de comunicación, pues dijo que respeta la discreción de las compañías.

Consideró que sería un golpe duro para el norte que no se instalara aquí la empresa. "Lo que estamos viendo es que el norte no es prioridad para este gobierno (federal), cualquiera se hubiera sumado a lo que Tesla está decidiendo", expresó.

Refirió que, como gobernador, cuando una empresa busca instalarse en alguna región del estado se suma a esta posibilidad y es un trabajo en conjunto con los municipios.

"Es un esfuerzo que se hace en conjunto y es un estudio que trae la empresa siempre", comentó.

El mandatario dijo que habrá una reunión entre el gobierno federal y los empresarios e indicó que aguardará los resultados de la misma.