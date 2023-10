Taxistas no pueden 'aprobar' que trabajen InDrivers en Monclova

Los taxistas de Monclova adheridos a la Federación Regional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) rechazaron dialogar con los operadores de transporte InDriver y Milpa que trabajan de manera ilegal.

Javier Hernández del Ángel, secretario general de CTM dijo que su organismo no es autoridad para autorizar que se viole la ley.

Explicó que fue invitado a una plática con quienes encabezan las organizaciones de transporte de la plataforma InDriver y de los que se organizaron para laborar a través de WhatsApp con el nombre de Milpa.

“Quieren que les demos permiso de trabajar, que no les pidamos a las autoridades de Transporte que apliquen la ley. Pero nosotros no somos autoridad y no podemos llegar a un acuerdo así”, dijo el representante de los taxistas.

Expuso que ningún acuerdo y ninguna firma de compromiso pueden quedar por encima de la ley. El secretario general regional de los taxistas de la Federación de CTM dijo que no se opone a que trabajen los servicios de plataforma.

Pide que lo hagan cumpliendo la ley, que la empresa de plataforma se inscriba en la tesorería municipal, que registre ante autoridades municipales su padrón de choferes-propietarios de los vehículos que presenten el servicio, y que pague los derechos, permisos e impuestos establecidos por la ley.

Indicó que deben brindar seguridad a los usuarios, saber qué vehículos abordan éstos, quiénes son los operadores y tener la confianza que no son delincuentes, agresores sexuales o adictos a sustancias toxicas, porque ya se han presentado y documentado casos así.

Indicó que la modernización y la tecnología deben llegar, pero reguladas por la ley. “No podemos impedir que la modernidad llegue. Que lo haga, pero tienen todo el tiempo del mundo para regularizar su situación y apegarse a lo que marca la Ley de Movilidad y Transporte Sustentable del Estado” dijo el representante de la cúpula de trabajadores de volante.

Indicó que no apoyará ninguna iniciativa que viole las leyes