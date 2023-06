Taxista halla teléfono de una clienta; ella le reclama y la razón de su enojo desata polémica en TikTok

Además de los temas en tendencia, las redes sociales están llenas de historias para recobrar la fe en la humanidad, pero, el gesto de amabilidad de un taxista tuvo un giro inesperado que quedó grabado en un video que se volvió viral en TikTok y desató la polémica.

Esta historia viral le ocurrió a un conductor de transporte por aplicación, quien compartió que, durante uno de sus recorridos, una de sus clientas dejó olvidado su teléfono celular, pero, sorpresivamente, cuando acudió a devolvérselo, el taxista se llevó un regaño por una muy peculiar razón.

El motivo de la molestia de su clienta, compartió el chofer en la cuenta "@richy_mx_" de TikTok, fue que ella lo acusó de pasar muy tarde a devolverle su teléfono, reclamándole que, por ese motivo, se habían movido todos los planes para su día.

Dentro de su video, el taxista narró que fue la misma clienta quien llamó al teléfono para saber dónde lo había perdido, por lo que él contestó y le prometió devolverlo, pero le pidió tiempo para antes poder terminar sus viajes asignados.

Tras demorar cumpliendo con su jornada de trabajo, el chofer recibió una llamada donde la clienta que olvidó el dispositivo le dijo: "Oye, ¿sí me vas a traer el teléfono? Es que ya te tardaste un montón. Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto".

Finalmente, cuando termino sus viajes, el conductor acudió al domicilio de su clienta para devolverle el teléfono perdido, pero ella lo recibió con más reclamos.

"Pensé que ya no me lo ibas a traer. Ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo. Tu responsabilidad es traérmelo luego, luego cuando te diste cuenta de que lo había dejado. Ahora ni modo, te voy a tener que reportar", le dijo la mujer al chofer, pese a devolverle su teléfono.

Esta curiosa historia fue grabada por el taxista en un video que se volvió viral en TikTok, con 3.6 millones de reproducciones. Además, el testimonio acumula más de 5 mil comentarios, donde otros choferes narran sus propias experiencias y los usuarios criticaron la actitud de la clienta que dejó olvidado su teléfono, desatando la polémica y manifestando sorpresa por la razón de su molestia.

