Tarifas para las rutas urbanas en Torreón se definirán este mes

El sistema metropolitano de transporte, Bus Laguna, no se implementará en la actual administración estatal, que para los concesionarios del servicio público en Torreón significaría el esperado aumento en la tarifa y para los usuarios, el contar con unidades nuevas en las rutas urbanas.

No obstante, como cada mes de octubre, el Municipio de Torreón debe reglamentariamente hacer una revisión a las tarifas del servicio público y, tras cuatro años en que no se ha otorgado el incremento, se prevé que este año pudieran obtener un alza, aunque no la que esperaban con el proyecto del Metrobús.

De acuerdo a lo que se había establecido por parte del estado, la tarifa en las nuevas unidades sería de 17 pesos por viaje y a partir del tercer viaje ya no se cobraría. Sin embargo, la modernización de los camiones no será un tema que se abarque en lo que resta del sexenio estatal, que era el principal compromiso de los concesionarios, por lo que el esperado aumento se quedaría en 2 pesos, para una tarifa de 15 pesos.

Natalia Fernández Martínez, secretaria del Ayuntamiento de Torreón, explicó que se revisa el tema de la tarifa del servicio público, por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda y de los transportistas, como reglamentariamente se debe hacer durante el presente mes.

Recordó que desde hace cuatro años no se hace ningún ajuste a la tarifa, lo que ha representado un mal servicio a la ciudadanía, pues no existe una amortización en cuestión de lo que se gasta y lo que se consume, en términos de refacciones, de combustible, así como otras cuestiones de mantenimiento.

De esta forma, indicó que todo ello les obliga a hacer un estudio serio, informado y profesional de cuál es la necesidad actual y lo que se debe hacer, por lo que se ha comenzado a presentar, con los diferentes regidores, los estudios que se tienen para poder ver si procede o no este aumento a la tarifa.

"Será una decisión que se tomará en los próximos días, por cuestión reglamentaria", comentó.

NO MÁS DE 15 PESOS

El alcalde adelantó que la tarifa no pasaría de 15 pesos. La secretaria del Municipio confirmó lo anterior y explicó que el parámetro se estableció así para equipararlo con el municipio de Saltillo, donde se cobra esta tarifa.

Natalia Fernández dijo que se revisa con los concesionarios la mejora del servicio y se mantiene en la mesa el compromiso de adquirir nuevas unidades, aunque esto podría darse en un lapso de dos a cinco años.

En el caso de las rutas intermunicipales, se mantendrán con las mismas tarifas, pues ya se les otorgó el alza en este año.

La Delegación de Transporte en la región Laguna informó que desde hace cuatro años no se incrementaba el precio para estos concesionarios, pero se les otorgó en enero, por lo que no deberá ser reclamo para el Estado por parte de este sector del servicio público.

En promedio fueron 4 pesos de aumento, hay rutas que son desde 7 hasta 40 kilómetros, por lo que varía el traslado del usuario y el boletaje del municipio o la comunidad ejidal a la que entra.

En este mes se tomará la determinación de si se otorga o no el aumento a la tarifa de las rutas urbanas de Torreón.