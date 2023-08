Tamaulipas ve adecuados a libros de texto; Jalisco no los distribuirá sin resolución judicial

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, consideró que los libros de texto gratuitos "son adecuados a la evolución que debemos tener de una sociedad que progresa, que camina, que cambia su forma de pensar, sus valores, la percepción de los derechos humanos y cada vez trabajar en mejor economía y oportunidades de una sociedad colaborativa y que los contenidos son correctos".

Al ser entrevistado la mañana de hoy en la capital, el mandatario tamaulipeco expresó su opinión, en lo que dijo ha podido ver, no a minuciosidad, pero sí en los términos generales de los contenidos.

"Nosotros creemos que, como dicen, tenemos que hacer un análisis, una visión, creo que en lo que nosotros podemos tener contacto en ver cómo se fueron desarrollando, está hecho por gente con capacidad, conocimiento de lo que debe de tener unos libros de texto y que se dan en su momento situaciones y etapas, desde el punto de vista que empañan a veces la bonhomía de querer tener una mejor oportunidad de educación para nuestra población con fines que puedan fijar una posición o no desde el punto de vista política", expresó.

En otro tema, Villarreal explicó que a lo largo de dos semanas han tenido evaluaciones diariamente de las secretarías de su administración, y que este lunes evaluarán el desempeño de la Secretaría de Educación, "vamos a ver en su momento todos los pormenores para poder establecer un buen reinicio a clases y los apoyos que el gobierno del Estado está haciendo para este fin".

Añadió que, "en esta ocasión con la oportunidad de cubrirles los materiales y los útiles escolares que van a necesitar desde preescolar, primaria y secundaria, y en la medida de los alcances presupuestales, nos fue posible a los 22 en municipios con mayor marginación, poderles también a la escuela de ciclos básicos, darle su uniforme escolar".

Al preguntarle respecto a la evaluación del resto del gabinete, el gobernador respondió: "Pensamos que tenemos una buena apreciación en lo que se ha venido haciendo y el trabajo que hemos realizado en estos primeros diez meses de administración, pero eso se tiene que traducir también y más en una formación profesional como la propia, en el sentido de tener una evaluación cuantitativa de indicadores de interés nacional, de indicadores que están fijados en nuestro plan de gobierno y nuestra dirección que queremos darle y también ajustados a las políticas de la Agenda 2030, para poder estar teniendo un gobierno con características sostenibles y de continuidad".

Y agregó: "Vamos bien en esa evaluación, ya les había dicho que llevamos 85 de calificación, porque todavía hay áreas y oportunidades para mejorar el desempeño a nuestra gente".

Sin resolución judicial, Jalisco no repartirá libros

"En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco", señaló el gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien señaló que es importante recordar que el actual impedimento legal para hacerlo tiene que ver con una cuestión administrativa y no con el contenido de los libros.

El mandatario consideró que es un error politizar este tema y reducirlo a un debate ideológico entre "comunistas y capitalistas", pues en realidad el proceso legal que frenó la distribución de los libros de texto, y del que Jalisco no forma parte, tiene que ver con la falta de publicación de los programas.

"Es un debate, al parecer de blancos y negros, un debate que de manera peligrosa polariza una vez más posturas, planteando asuntos como el del comunismo contra el capitalismo, el de los chairos contra los fifís, o el de Morena contra la oposición; en Jalisco creemos que con la educación y el futuro de nuestras niñas y niños no se juega a la política", dijo el mandatario.

Insistió en que su administración es respetuosa del Poder Judicial y por eso acatará los mandatos de éste en cuanto a la distribución de los libros.

En ese sentido, señaló que, si se determina que los libros no deben llegar a los alumnos, en el estado se cuenta con los recursos necesarios para continuar sin problemas con las clases en todos los niveles escolares, pues desde hace más de cuatro años se inició con la construcción de un proyecto educativo estatal que hoy está vigente y se alinea a los postulados del gobierno federal incluidos en la Nueva Escuela Mexicana.

Este proyecto educativo, llamado Recrea, cuenta con una serie de herramientas de apoyo, digitales y análogas, a las que se pueden acceder a través del portal https://recreadigital.jalisco.gob.mx/.

Respecto al contenido de los libros, Alfaro señaló que un equipo los revisó y se encontraron algunos errores y temas mal planteados por carecer de sustento científico, pero todo ello puede subsanarse o complementarse con los materiales de Recrea.

Indicó, además, que en el estado cada comunidad de aprendizaje tiene autonomía para abordar de la manera que considere más apropiada temas como la educación sexual, y para ello también existen diferentes herramientas en el proyecto educativo del estado.

Insistió en que en Jalisco se fomenta el pensamiento crítico y se quiere que las y los estudiantes sean librepensadores, pues como país necesitamos pasar de la polarización absurda.

Alfaro señaló que el proyecto educativo de Jalisco no tiene diferencias de fondo con el proyecto educativo federal y recalcó que en el asunto de los libros de texto el debate ideológico no es el centro del asunto.

Por su parte, el secretario de educación del estado, Juan Carlos Flores, señaló que los libros de texto gratuitos son sólo una herramienta más en el aula y los docentes del estado tienen acceso a muchas otras para dar clases.

Precisó que hasta ahora han llegado al estado aproximadamente 70% de los libros de texto que se deberían repartir si el Poder Judicial lo determina, pues faltan algunos para primaria y todos los de secundaria.