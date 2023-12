Surge 'Atiende' como respuesta al meme viral de 'Resuelve'

Luego de que se hiciera viral en redes el trend "resolver" o que "el novio resuelva", refiriéndose a que el hombre tenga presentes actos de servicio hacia su pareja para demostrar su amor, o haciendo referencia al apoyo hacia la otra persona, con ejemplos como la capacidad de escuchar, prestar atención y ser capaz de ir más allá de un problema para quien solicita "resolver"; usuarios de redes sociales, en especial hombres, no se quedaron con los brazos cruzados y respondieron a este famoso meme con la palabra: "atiende."

Ante lo viral que se hizo el trend "resolver", en distintas plataformas digitales como X, antes Twitter, usuarios han publicado una imagen donde se observa a una mujer llorando diciéndole a su pareja: "Pero mi amor, ¿cómo que atienda?"; a lo que este le responde: "No sé, atiende."

VER MÁS ¿Qué significa el meme viral 'que resuelva'?

Hombres están confundidos por no saber 'qué tienen que resolver'

Según algunos de ellos, la respuesta a esta imagen hace alusión a que el hombre es quien se encarga de resolver las cosas del hogar o del noviazgo, y la mujer es quien debe encargarse de atenderlo. Sin embargo éste ha sido considerado machista y ha causado controversia en redes sociales, donde los usuarios han expresado su opinión respecto a esta "respuesta".

Dicha respuesta no fue del agrado de varios quienes han dejado algunos comentarios como: "El ciclo del patriarcado machista hipersexualizado: volvimos a q el hombre resuelve y la mujer atiende", "Mientras que resuelva bien me parece un trato justo", La sociedad deseando las antiguas costumbres, porque a unas mujeres no les gusta la independencia, y a algunos hombres no les gusta regalarles todo a cambio de nada", se lee en alguno de ellos.