Superfarmacia, otra gran mentira del gobierno de AMLO: Miguel Riquelme

La “superfarmacia” del gobierno que encabeza Andrés Manuel López es otra “gran mentira”, dijo el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís luego de que este lunes, el presidente anunciara que se va a inaugurar en diciembre y quedará a cargo de la empresa Birmex, dirigida por el general Jens Pedro Lohmann.

Tras concluir la penúltima reunión del Subcomité Regional de La Laguna de su sexenio, el gobernador de Coahuila insistió en que con el actual Gobierno federal perdió la capacidad de asombro “y creí que ya no habría más, pero veo que seguirán las prácticas populistas y sobre todo, las ocurrencias que buscan llegar a un mercado electoral muy preciso”.

Riquelme Solís hizo un recuento de las dependencias o instituciones que se han creado en el sexenio de AMLO, desde las preparatorias del Bienestar, los Bancos del Bienestar “que tienen filas enormes y no son nada cómodos para adultos mayores”, entre otras como Nafin, cuyas oficinas centrales se trasladarían a esta ciudad pero está solo.

“Todo es una gran mentira, todo ese tipo de proyectos buscan atraer cierto público electoral el cual lamentablemente luego no sabe que ni siquiera están funcionando, no he visto una sola dependencia que haya funcionado dentro de estas ocurrencias”, dijo.

Lamentó que el Ejército Mexicano sea distraído en encomiendas que no le corresponden, contrario a lo que ocurre en Coahuila, donde dijo, han demostrado que tienen la capacidad de reacción pero porque, a su vez, el gobierno estatal ha estado en la misma circunstancia y se ha generado esa coordinación que ha permitido una mejoría en la seguridad.