Sugieren vender antiguo edificio de la presidencia

La venta del antiguo edificio de la Presidencia Municipal de Francisco I. Madero, es una de las propuestas que hicieron algunos regidores morenistas sobre el destino del inmueble; aunque también existe la posibilidad de instalar una Casa Hogar, dijo la secretaria del Ayuntamiento, Darinka Guerra Arrieta.

Mencionó que en la pasada sesión de Cabildo, algunos ediles sugirieron la venta del inmueble, aunque no hay nada oficial sobre el destino que se le dará, por lo pronto hay dependencias que lo seguirán ocupando, incluso también está la propuesta para que el DIF ocupe algunos espacios para ampliarse, ya que según informó, el lugar que actualmente ocupan es muy reducido.

Descartó que hasta el momento se tenga contemplado hacer alguna modificación o mejora al viejo edificio, pues repitió que depende de lo que se defina.

"De momento no se tiene proyectado hacer modificaciones al viejo edificio, primero queremos ver qué se va a hacer en el antiguo edificio, ver qué planes hay para eso, ya hay propuestas de los regidores de que si se vendía o que si se hacía una Casa Hogar o que se iba a ampliar, porque por ejemplo, el DIF ocupa un pequeño espacio, están en una pequeña área que está atrás de la Presidencia, y como funcionan ellos un poquito más en campo y además tienen un espacio por si ocupan terapias o algo, pero no es suficiente amplio para todo lo que necesita", reiteró.

Mientras tanto, el edificio lo siguen ocupando algunas dependencias como: Tesorería, Obras Públicas, Ingresos y el módulo del Repuve, ya que recordó que la mudanza al nuevo edificio inició el lunes, pero solo hay espacio para unas 20 direcciones y departamentos y son 30 las que integran el organigrama, aunque hay otros que se encuentran en la Unidad Deportiva o en el Centro Cultural Benito Macías y la idea es acercar esas áreas para facilitar los trámites a la ciudadanía, debido a que esos espacios que ocupan están alejados.

"Por lo pronto, se va a ocupar y vemos qué se define con el edificio antiguo, en la sesión pasada se hicieron algunas propuestas pero no se ha llegado a un acuerdo oficialmente, de lo que se vaya a hacer. Seguimos pensando entre todo el Cabildo para ver cuál es la mejor propuesta y cuál es el mejor beneficio que se tiene, porque realmente no tenemos un espacio para los niños y si tenemos muchos niños en abandono y no hay Casa Hogar, tenemos que ir a San Pedro o a Torreón y realmente sí sería muy necesario un espacio y el alcalde hace meses tenía pensado algo para los niños por el hecho de que no están bien atendidos, pero todavía lo seguimos valorando, pero sí sería muy interesante si fuera un lugar para los niños" expresó.