Estoy convertida en doña Furibunda. Todas las mañanas me organizo un pleito nuevo. No entiendo de dónde saco tanta energía para mantenerme enojada de tiempo completo. Y no, no es que yo piense que todo tiempo pasado fue mejor; es que lo fue.

Hubo unos años en que abordar un avión era un gozo que comenzaba por vestir correctamente. Collarcito de perlas y traje sastre eran lo adecuado. Las maletas no tenían rueditas, pero siempre había alguien que las trasportaba en su carretilla hasta el mostrador de la aerolínea, donde empleados de buenas maneras gestionaban el trámite.

El precio de un boleto de avión incluía equipaje, asiento, alimentos y bebidas. Ahora soy yo quien debo rodar mi equipaje hasta el mostrador de la aerolínea, gestionar el pase de abordar en una maldita máquina que no me comprende y pagar extra por el equipaje y el asiento. ¿Acaso se puede viajar sin asiento?

En cuanto a alimentos y bebidas, en un reciente vuelo de doce horas por Iberia, en algún momento la aeromoza me despertó para que eligiera entre un plátano o un muffin. Pobre chica, no era su culpa, pero me dieron ganas de darle un bofetón. Y así voy por el mundo, furibunda. Me enojan los cotidianos abusos contra el consumidor sumiso y aguantador.

Si quiere bolsa tiene que pagarla. Y la pagamos. Que nos cobran el estacionamiento, pues a pagarlo, además de la propina que hay que dar al “viene–viene” que hace señas atrás del auto. Y que no se le ocurra a uno enfermarse porque en los hospitales públicos no hay ni medicinas.

En los privados nos dejan morir si la tarjeta de crédito no se presenta por delante. Por sólo ocupar el cuarto ya tenemos una cargo de mil pesos por una caja de Kleenex, una botellita de agua y dos aspirinas.

El costo del estacionamiento en los hospitales está planeado para provocar infartos. Pedir factura por mis consumos es un doloroso parto: ¿régimen fiscal?, ¿uso de CFDI?, ¿nombre completo?, ¿domicilio fiscal?, ¿gastos generales?, ¿código postal?, ¿correo electrónico? Después del exhaustivo interrogatorio se me informa que mediante un código que ellos enviarán, deberé imprimirla yo en casa. ¡Ni Kafka, caray!

Y los banqueros, ¡ah, esos malditos! Además de que encuentran todas las formas de desplumarnos, ahora su sistema es carcelario: “¡Quítese los lentes!, ¡quítese el sombrero!”, me ordena tras la ventanilla una malhumorada funcionaria. Cuando le pido una chequera pregunta molesta: “¿Qué? ¿Acaso no tiene cuenta electrónica?”.

Cuando intento responder una llamada en mi celular, un amenazante policía armado aparece de inmediato para ordenarme que lo guarde. Como decía Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? La única manera de calmar mi frustración es una mañanera donde los clientes insumisos podamos insultar a esos “corruptos, neoliberales, herencia de Calderón, que insisten en mantener sus privilegios”.

Y como hasta lo que no como me hace daño, le comparto también, pacientísimo lector, lectora, el enojo que me provoca descubrir una tarjeta de crédito para perros: Inburcan, se llama, y les ofrece indemnización por enfermedad, gastos médicos y gastos funerarios.

Me enoja encontrarme a las jóvenes parejas paseando a su perro vestido como niño, con lentes para sol y sentadito en una carriola. En tiempos pasados en que se respetaba su naturaleza perruna, su felicidad consistía en correr libremente por los parques, detenerse a olisquear cualquier mierdecilla, husmear la cola a otros perros, amar incondicionalmente a sus amos y acompañarlos algunos años.

Y ahora, ¡prepárese!, acabo de enterarme que un japonés llamado Toco acaba de gastar trece mil euros para transformarse en un hermoso border collie que disfruta comiendo alimento para perros. Enojada y confundida, Adela sufre.