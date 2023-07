Suben casos de hepatitis en Coahuila y Durango

Los casos de hepatitis C se incrementaron en los primeros seis meses y medio de este año en Coahuila y Durango respecto al mismo periodo pero de 2022.

En el rubro de Enfermedades Transmisibles, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) dio a conocer que de enero al 15 de julio de 2023, Coahuila reportó 55 casos nuevos de hepatitis C, de los cuales, 47 corresponden a hombres y 8 a mujeres. Mientras que de enero al 16 de julio de 2022, la cifra era de 40 personas diagnosticadas con dicha enfermedad; 39 son hombres y 1 mujer.

En los primeros seis meses y medio de este año, Durango tiene un acumulado de 23 casos nuevos de hepatitis C, de los cuales, 15 son de hombres y 8 de mujeres. De enero al 16 de julio de 2022, sumaron 11 nuevos casos de hepatitis C en Durango, entre ellos, 10 hombres y 1 mujer.

A nivel nacional, en seis meses y medio de este año van 2 mil 087 casos nuevos, de los cuales, mil 530 diagnósticos son de hombres y 557 de mujeres. De enero al 16 de julio de 2022, se acumularon mil 849 nuevos casos, de los cuales, mil 352 son de varones y 497 de mujeres.

La hepatitis C es la quinta causa de atención primaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque en ocasiones llega a ser diagnosticada cuando el paciente presenta complicaciones como cirrosis o cáncer hepático. En 2022, se aplicaron 469 mil 581 pruebas rápidas de detección de hepatitis C, de las cuales, 2 mil 150 resultaron positivas y se asignó tratamiento médico a mil 992 pacientes. En la actualidad, el 95% de las personas que concluyeron su tratamiento, lograron curarse, según informó el director general del IMSS, Zoé Robledo. Explicó que existen vacunas para prevenir la hepatitis A y B; para el caso de la hepatitis C, el Seguro Social y el sector salud cuenta con tratamientos eficaces y gratuitos con los que se puede lograr una mejoría radical de la enfermedad, e incluso su cura.

"Es importante estar pendientes de estas campañas de detección, los especialistas del IMSS dicen que hay varias medidas que se pueden tomar para prevenir las infecciones: no compartir objetos de uso personal que tengan contacto con sangre o secreciones corporales, de realizarse tatuajes o piercings que sea en lugares donde se tenga la seguridad en que el material es estéril", dijo.

Agregó que se deben evitar prácticas sexuales de riesgo y en caso de reconocer la exposición a algún factor, acudir a los servicios de PrevenIMSS de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y solicitar la prueba rápida de hepatitis C.

Ayer fue el Día Mundial de la Hepatitis y en este contexto, la coordinadora de Programas Médicos en la División de Excelencia Clínica de la Coordinación de Innovación en Salud, doctora Brendha Ríos Castillo, indicó que el IMSS trabaja para promover la identificación de factores de riesgo, así como un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno para lograr la eliminación de la enfermedad.