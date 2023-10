SU SALUD ORAL

HERPES ORAL

El herpes oral también conocido como herpes labial es una infección de los labios, en las encías, en los cachetes, carrillos, barbilla, nariz, dentro de la boca, en la lengua; debido al virus del herpes simple.

Esta infección provoca ampollas pequeñas y dolorosas comúnmente llamadas calenturas (aftas, boqueras o fuegos) o herpes febril. El síntoma de las aftas es diferente, y tiene diferente causa.

Generalmente, las llagas del herpes (lesiones) duran entre una semana y 10 días. Las llagas primero aparecen en forma de ampollas llenas de líquido que se revientan (se rompen) luego de 1 o 2 días. El virus se encuentra en este líquido. Las ampollas derraman un líquido transparente o amarillo; después desarrollan una costra amarilla y sanan.

Las personas con herpes oral pueden experimentar ganglios linfáticos inflamados en el cuello durante el brote. Muchas personas sienten picazón, ardor u hormigueo alrededor de los labios durante aproximadamente un día antes de que aparezca un punto pequeño, duro y doloroso, y se formen las ampollas.

El herpes labial suele desaparecer sin tratamiento en un plazo de 2 a 4 semanas. El médico puede recetarte medicamentos antivirales para acelerar el proceso de recuperación. El herpes labial es causado por la infección de un tipo de virus especifico, conocido como HSV-1 (herpes simplex virus 1). Este virus se presenta en 80 por ciento de la población. Normalmente existe en tu sistema nervioso, donde permanece inactivo. Cuando tu sistema inmune se debilita por motivos de salud, como cuando sientes estrés, el virus se activa.

En ese momento, es transportado a la superficie de los labios por los axones neuronales. En las células de la piel, el HSV-1 inicia un proceso de replicación, que incluye el deshecho y destrucción de las células de la piel. El resultado son los síntomas del herpes labial. El virus HSV-1 tiene un pariente cercano: el HSV-2, patógeno responsable del herpes genital, enfermedad de transmisión sexual. Ambos HSV-1 y HSV-2 son contagiosos.

Aunque no muy común, la infección de HSV-2 sobre la boca puede causar ampollas e infección de HSV-1 en la zona genital. El HSV-1 no puede ser erradicado del cuerpo humano. Dado que el virus también es contagioso, la mejor manera de prevenirlo es a través de buenas costumbres de higiene oral y personal, tales como lavarse las manos, evitar besar a las personas, no compartir objetos personales como navajas, cepillos de dientes o toallas etc.

Si ya has tenido herpes labial, puedes tomar algunos medicamentos, como analgésicos o ungüentos antivirales. Si padeces de herpes labial con frecuencia, deberías consultar con un médico y tratar de descubrir causas subyacentes (como el estrés) que podrían estar debilitando tu sistema inmunológico. Los medicamentos antivirales son la forma más común de tratar el herpes en la lengua. Estos medicamentos, que incluyen aciclovir, famciclovir y valaciclovir, pueden ayudar a reducir la gravedad y la duración de los brotes si se toman al primer signo de un brote.

Evitar alimentos picantes o ácidos, que pueden irritar las úlceras. Aplicar un bálsamo labial o crema con lidocaína para aliviar el dolor de las úlceras. Mantenerse hidratado para evitar la sequedad de la boca, que puede agravar los síntomas. Tomar analgésicos de venta libre para aliviar el dolor si es necesario. Si sospechas que tienes herpes en la lengua, es importante buscar atención médica para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Evitar el contacto cercano durante un brote activo, el virus del herpes simple es altamente contagioso, sobre todo durante un brote activo cuando las llagas están presentes. Evita tocar la zona afectada a otras partes del cuerpo o cara. Recuerda, el herpes es una infección crónica, pero con un tratamiento y cuidado adecuados, los síntomas pueden manejarse de manera efectiva.

Consulta a un profesional de la salud para diagnostico y tratamiento adecuado.