Su salud oral

Desde hace ya algunos años la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón ha venido organizando "Congresos de Egresados" los cuales han servido para el reencuentro de los que en un tiempo pasamos nuestros años de preparación profesional en esas aulas, mismas que fueron testigos mudos de varias vivencias, tanto de alegría como de tristeza que diferentes generaciones han pasado ahí.

Les comento que esta es mi tercera visita a mi querida Alma Mater ya que cuando cumplí 30 años de egresado fui invitado a dar una conferencia, posteriormente al llegar a los 35 años de nuevo regrese a compartir una conferencia magna, pero este año 2023 es para mí un orgullo y gran significado ya que como parte de la XVIII Generación en la cual celebramos nuestro 40 aniversario de haber culminado nuestros estudios, en esta ocasión conjuntamente con el Dr. Federico Pérez Díez dictamos una conferencia.

El ver el recibimiento por parte de mis compañeros y la introducción que hizo la Dra. Gricelda Chávez Flores me cortaron el aliento, muy bonitas palabras llenas de sinceridad y compañerismo, debo contarles que llevo varios años como conferencista de la Asociación Dental Mexicana y he visitado casi toda la República Mexicana pero créanme que no hay nada más emotivo que regresar a tu escuela, a la facultad que te formó como Cirujano Dentista y volver a ver a varios compañeros mostrándote su enorme cariño y amistad, eso perdurará por siempre en mi corazón.

Por otra parte, el evento fue realizado conjuntamente con el International College of Dentists Sección III México, Institución Mundial que tiene presencia en 138 países alrededor del mundo. Para este congreso se logró presentar un excelente programa científico ya que todos los conferencistas son ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente.

Como egresado de la UAdeC UT fue un privilegio el haber sido Presidente del ICD-M en el 2017-2019 periodo en el cual la ayuda humanitaria se hizo patente en muchos rincones alejados del país, actualmente esta ayuda sigue efectuándose con programas maravillosos desde las diferentes regencias que forman parte de nuestro colegio. Uno de los objetivos que tiene esta institución es difundir nuestros valores y es precisamente la capacitación académica uno de ellos.

Mi agradecimiento al Director de la Facultad de Odontología Dr. Rodolfo Parada, así como a la encargada del Departamento de Egresados Dra. Liliana Acuña Cepeda por todas las facilidades prestadas para que el evento fuese todo un éxito.

¡Una vez Pirata, Pirata por siempre!

Responsable publicación: Dra. Liliana Acuña Cepeda.