Stefan Sagmeister apuesta por una visión no catastrófica del mundo en exposición del Arocena

Ha sido un cierre de año duro. Entre la guerra entre Israel y Palestina, y el azote del huracán Otis en el puerto de Acapulco, los medios de información se han saturado de imágenes tristes. Toda tragedia es lamentable, es verdad, pero el artista austriaco Stefan Sagmeister propone otra mirada de la realidad, una aquella donde todo lo actual no es tan malo.

Beautuful Numbers / Belleza en cifras, es la nueva exposición temporal que se ha instalado en el Museo Arocena de Torreón. Autoría de Stefan Sagmeister, se compone por 48 piezas originales y la proyección de la película The Happy Film, realizada por el artista en 2016, cuyo fin pretende ver en cómo el diseño gráfico y de todo objeto, puede hacer a la humanidad más feliz.

“Stefan cree que si partimos de un sentimiento de todo es terrible y nada está bien, es mucho más complicado resolver y decir que podemos hacer algo al respecto. Más bien, si partimos de experiencias positivas, de experiencias de lo que sí hemos hecho bien, se puede lograr mucho más”.

Sergio Garza Orellana, curador del Museo Arocena, recorre la sala y trata de explicar la propuesta de Sagmeister. La museografía fue realizada por el propio artista, quien lamentablemente no pudo viajar a Torreón para presenciar la inauguración. Beautuful Numbers / Belleza en cifras estará vigente hasta el próximo mes de abril.

Sagmeister apuesta por un pensamiento a largo plazo. Empezó a hurgar en datos y encontró que las estadísticas no son tan malas como en siglos anteriores (por ejemplo, las guerras han disminuido y la esperanza de vida ha aumentado). ¿Cómo podría transmitirlos a masas de mayor volumen? La respuesta fue esta exposición.

(ENRIQUE CASTRUITA)

“El panorama ha cambiado mucho. No lo sentimos así, sentimos que todo esto que está pasando hace parecer que vivimos en el peor de los mundos posibles. Pero en realidad, los esfuerzos que hemos hecho como humanidad a través de instituciones, de iniciativas, de la conformación de los derechos humanos, de la salud, de la medicina, de la tecnología, nos permiten vivir vidas más largas, vivir con menos guerra y, a pesar de que los desastres naturales es algo que no podemos controlar, nos permite disminuir la cantidad de decesos que provocan”.

La obras intervenidas con incrustaciones por Sagmeister son reproducciones del siglo XIX (obtenidas gracias a su familia de antiquarios), las concibe como propaganda para llevarlas al público y revisar que ha pasado en los últimos tiempos de manera positiva.

“Las gráficas nos hablan de un mundo que no está bien, pero que vamos por buen camino. Eso es lo fundamental”.

Orellana señala una pieza intervenida con círculos, los cuales señalan las últimas pandemias que ha enfrentado la humanidad. En primer lugar, destaca la gripe española de 1918, luego la epidemia de SIDA de los años setenta, la peste a finales del siglo XX y el círculo más pequeño responde a los fallecidos por la reciente pandemia de Covid-19.

“A pesar de que la pandemia por Covid-19 fue una pandemia terrible, que tuvo muchas consecuencias a nivel de muertes y desastres económicos en muchos países, pero a pesar de ello, estos avances que hemos tenido, nos han permitido controlar y disminuir estos efectos”.

Otros datos empleados por Sagmeister refieren al papel de las mujeres en la vida pública, la disminución del analfabetizmo y la hambruna, a través de gráficos sobre lienzos, impresiones y obras bordadas.

Perfil

Nacido en Bregenz, Austria, en 1962, Sagmeister se distingue por su transgresor manejo del humor. Estudió Diseño Gráfico en la University of Applied Arts de Viena y más tarde en el Pratt Institute de New York. Fundó Saigmester Inc, en 1993.

Tiene cinco nominaciones a los premios Grammy y en 2001 ganó uno gracias a su trabajo en el set-box de la banda Talking Heads. Ese mismo año reunió todo su trabajo en un libro titulado Made You Look.

El austriaco ha tenido clientes que van desde David Byrne, Lou Reed, The Rolling Stones y la artista japonesa Mariko Mori. Se prevé que el artista visite La Laguna en 2024.