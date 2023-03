'Soy orgullosamente lagunero', Rogelio Ramos está listo para presentarse con su nuevo show

En estos momentos, Rogelio Ramos se encuentra en Estados Unidos y acaba de recibir una sorpresa que lo dejó atónito.

El próximo sábado 4 de marzo, Rogelio Ramos ofrecerá el show ¡Hasta que el divorcio nos separe!, en el Teatro Isauro Martínez y ya acabó todos los boletos.

"Estoy trabajando en California y me entero de que tenemos localidades agotadas en el Teatro Isauro. Como siempre, mi agradecimiento al público lagunero por el apoyo. Yo pondré mi 100 por ciento para que se diviertan de principio a fin. Muchísimas gracias", dijo desde EUA.

Antes de que tomara el vuelo al vecino país del norte, Rogelio visitó a El Siglo de Torreón para platicar del show y de cómo sobrelleva la cultura de la cancelación que ha afectado a algunos comediantes del país.

"Gracias a El Siglo por darme siempre la oportunidad de darle difusión a mis espectáculos", comentó entusiasmado.

Rogelio aprovechó la charla para aclarar que con su espectáculo no busca que la gente se divorcie.

"Es una comedia que habla del noviazgo, matrimonio y divorcio, pero en ningún momento estoy motivando a que la gente termine sus relaciones", comentó.

Ramos también dijo que este evento se ha preparado para todos los laguneros.

"Estoy agradecido con la gente de La Laguna y luego la gente que tenemos en publicidad le ponen 'Amigos de Torreón', así que yo les digo, 'Quítenle eso pónganle amigos de la Comarca', somos una comunidad muy grande. No solo es Torreón, es Gómez, Lerdo, Cuencamé, Madero, San Pedro. Soy orgullosamente lagunero y es importante que el público apoye el talento local porque hay bastante".

Por otro lado, Ramos mencionó que ha tenido bastante trabajo en lo que va de este 2023.

"Hemos hecho una gira que se llama Unidos, con Teo González; tengo una gira yo solo y empezamos ya en San Luis, otro tour que se llama Los más Master, con José Luis Zagar".

Rogelio externó que los laguneros le han dado muchos regalos, entre ellos, el lleno total que logró en Coliseo en septiembre pasado como parte de los festejos de sus 35 años de carrera.

"Hay cosas que tengo en la mente y me quedaré con ellas por siempre, como el show del Coliseo y las siete funciones que dimos en el Isauro en 2019. Decir 'muchas gracias' ya se me hace poco para todo lo que me ha dado el público lagunero".

En ese sentido reafirmó su amor por esta tierra que lo vio crecer como persona y profesionista.

"No hay teatro más bonito que el Isauro, no hay lugar más bonito que La Laguna, no importa que lleguen tolvaneras, pues yo soy feliz aquí".

Admitió Rogelio que la vida que está llevando ahora se ha vuelto cansada, ya que anda de arriba para abajo ofreciendo espectáculos.

"Es agotador, pero el otro día en la agenda me pusieron de fechas, me escribieron 'Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar' , pues sí, pero la situación aquí es que esto (El espectáculo) me da vida. No lo estoy, pero me siento chavo con tanto trabajo, con ir y venir".

En cuanto a la cultura de la cancelación, Rogelio opinó que cada vez se vuelve más complicado lidiar con ella, pero él se ha las sabido ingeniar.

"Ahora la gente se siente agredida por todo y yo lo que hago es no hacer caso, además de que bloquee a los 'haters'. Ninguno de nosotros nos despertamos pensando con ganas de decir, 'voy a hacer un chiste para ofender a tal comunidad', y no, es sentido del humor. Además, en redes sacan mucho de contexto lo que se dice".