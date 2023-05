'Soy el único opositor', asegura Mejía Berdeja

Asegurando que representa una propuesta ciudadana y cuestionando la confiabilidad del candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, el aspirante por el PT, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que él es "el único opositor" que contiende, rechazó sentirse traicionado, acusó que hay "mucha gente haciendo grilla" y dijo sentirse tranquilo con su conciencia.

Invitado al Lado B de la noticia, en el foro de Siglo TV, Mejía Berdeja afirmó que "la gente nos ve como la única fuerza de cambio y la única fuerza de oposición", por lo que dijo que su movimiento sigue creciendo, y que "en La Laguna tenemos un gran respaldo, porque soy el único lagunero que está compitiendo para gobernar".

El candidato recordó que se aproximan los cierres de campaña y la jornada electoral del 4 de junio, por lo que subrayó la importancia de generar espacios como los debates que se han realizado o los foros con candidatos, a los cuales consideró como "ejercicios de contraste", defendiendo los señalamientos que realizó en los que organizó el IEC.

A ese respecto en particular, Mejía Berdeja afirmó que ganó los tres debates y dijo que, aunque ha venido realizando diversos señalamientos contra sus contrincantes, considera que es el aspirante que más propuestas ha presentado.

Y entre esas propuestas, destacó la creación de una comisión de investigación "para recuperar lo robado" en Coahuila, así como las destinadas a mejorar la salud, la infraestructura, los servicios básicos, otorgar apoyos al campo, la conformación de una nueva policía estatal, el combate a la violencia de género, la integración de una red de guarderías estatales y los programas de créditos a la palabra.

NO VE TRAICIÓN

Sobre los comentarios de los demás candidatos y específicamente de su relación con Armando Guadiana, aspirante postulado por Morena, Ricardo Mejía Berdeja acusó que el empresario minero "es un tipo que no tiene moral, no tiene palabra", y señaló que "no es confiable ni para mí, ni para ningún coahuilense".

Se refirió a los señalamientos de traición hacia el Movimiento de Regeneración Nacional, partido con el que anteriormente mostró simpatía, pero dijo que "eso de la traición es muy relativo".

Cuestionado por las críticas, incluso de funcionarios federales, Mejía Berdeja manifestó que "hay gente que anda en grillas, pero, para mí, la política es servicio y es apoyar a la gente", añadiendo que "yo estoy muy bien, tranquilo con mi conciencia y creciendo".

En cuanto al apoyo de las "corcholatas presidenciales" al candidato de Morena y las declaraciones del secretario Adán Augusto López en Monclova, el aspirante del PT declaró que él conoce a "un secretario prudente. Yo me quedo con esa imagen. Pero, esta elección es de los coahuilenses, los que pueden votar aquí son los coahuilenses".

Y en ese sentido, dijo que, su relación con el Gobierno federal es "muy buena y va a ser mejor" en caso de ser electo, "porque yo voy a respetar y apoyar todos los proyectos" de la Federación.

Preguntado sobre qué pasaría si el Partido del Trabajo gana la gubernatura de Coahuila, pero no la mayoría en el Congreso local, Mejía Berdeja respaldó a los aspirantes a diputados por el PT, pero se calificó como "un hombre que conoce el Congreso perfectamente" y afirmó que sabe "conciliar" e impulsar proyectos.

ANTICIPA 'UN FRACASO' DE LAS ENCUESTAS

Finalmente, sobre las encuestas que favorecen a otros candidatos, antes que a él, Ricardo Mejía Berdeja acusó que "ha habido mucha frivolidad y mucho mercadeo" en estos ejercicios, cuestionando que "no tienen ningún valor" y asegurando que la gente no expresa el sentido real de su intención de voto porque "tienen miedo o han sufrido amenazas".

Y a menos de tres semanas de la elección, Mejía Berdeja aseguró que el 4 de junio "va a ser el gran fracaso de las encuestadoras", pidió a la sociedad lo mismo que a los actuales funcionarios participar sin miedo, y agregó que, en caso de ser electo, "me voy a rodear de las mejores y de los mejores, independientemente de los partidos", prometiendo que buscará "un gobierno sensible al pueblo".