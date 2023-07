Soy el único del norte, tenemos que ser solidarios: Ricardo Monreal defiende propuesta y promete unidad

Ricardo Monreal, senador y aspirante a la candidatura presidencial por Morena, aseguró que su partido aprendió la lección tras las derrotas electorales en Coahuila y Durango, adelantó que respetará la decisión en torno al perfil postulado y defendió su propuesta política, destacando que es la única “corcholata” del norte y quien menos ha gastado.

Monreal Ávila visitó el foro de Siglo TV de El Siglo de Torreón, donde puntualizó que la visita que realiza este fin de semana a La Laguna es con el objetivo de que se conozcan sus planteamientos, para lo cual tendrá asambleas informativas y reuniones con grupos económicos.

El senador manifestó que, a diferencia de las otras “corcholatas”, él es el único aspirante a la candidatura proveniente del norte de México, por lo que consideró que su estrategia “le haría mucho sentido al norte, no descuidaría al norte, porque entiendo el norte y pienso como el norte”, pero esta se echaría a andar “sin desorientar al sur y sin descuidar al sur”.

GASTOS, ENCUESTAS Y EQUIDAD

Y precisamente, en comparativa con los otros perfiles, tanto de Morena como sus partidos aliados, Ricardo Monreal lamentó el gasto que han realizado sus rivales por la candidatura en bardas, espectaculares o redes sociales, advirtiendo que “eso no es lo que Morena quería, no es lo que la esencia de Morena nos enseñó, por eso yo soy el que menos ha gastado, soy el más austero… y trato de generar condiciones de equidad, aunque no siempre es fácil generar equidad”.

Abundó en este aspecto que, por esta utilización de recursos de las otras “corcholatas” para posicionarse, “es normal” que él aparezca en los últimos lugares de las encuestas de preferencia para seleccionar al próximo abanderado guinda por la Presidencia, a lo que se suma, dijo, que “hay en los gobernadores de Morena, lamentablemente, una cargada previa que ha generado desequilibrio”.

Ricardo Monreal lamentó el gasto que han realizado sus rivales por la candidatura en bardas, espectaculares o redes sociales. (VAYRON INFANTE)

Sin embargo, Monreal Ávila afirmó que tiene “mucha confianza, porque les voy a dar la sorpresa” y reiteró que él no tiene ninguna barda o espectacular con su imagen.

RESPETO Y UNIDAD

Pero, al margen de su planteamiento, anticipó que, en caso de no ser favorecido por las encuestas, respetará el resultado y respaldará a Morena, pues así lo firmó y está seguro de que “la unidad es clave”.

Ricardo Monreal reconoció que en procesos pasados, como las elecciones del año pasado en Durango o las de este 2023 en Coahuila, se generaron divisiones y polos en Morena, que desfavorecieron a ambos bandos; esta ocasión, dijo el senador, “aprendimos la lección”.

“Todos los que estamos compitiendo, firmamos una carta compromiso de que nadie renunciaría al partido y de que todos respetaríamos la decisión que surja de las encuestas”, comentó, argumentando que en su partido no tienen ambiciones personales, sino un compromiso con la transformación del país.

Ricardo Monreal indicó que su visión permitiría generar acuerdos y consensos para reconciliar al país, insistiendo también en la empatía con los ciudadanos del norte. (VAYRON INFANTE)

Mientras tanto, Monreal Ávila subrayó que él seguirá “firme” y “resistiendo” en sus aspiraciones presidenciales, se consideró “el más preparado de todos” e indicó que su visión permitiría generar acuerdos y consensos para reconciliar al país, insistiendo también en la empatía con los ciudadanos del norte.

“Soy el único del norte, tenemos que ser solidarios”, finalizó el senador Ricardo Monreal.

Ricardo Monreal anticipó que, en caso de no ser favorecido por las encuestas, respetará el resultado y respaldará a Morena. (VAYRON INFANTE)