Sor Juana dice

Apropósito del próximo cumpleaños de Sor Juana (el 12 de noviembre) escuchemos algunas de sus sabias y poéticas palabras. Por su condición de monja, pero también porque en su tiempo aún se obedecía el precepto clásico de enseñar divirtiendo, enriquece su obra con sentencias o dichos cuyo destino era modelar la conducta de los lectores.

Una relectura de su Neptuno alegórico, escrito para recibir al virrey marqués de la Laguna, da oportunidad de pizcar algo de sus sentencias, dichos, paremias. Es una prosa salpicada de poemas. El primero de sus dichos que llamó mi atención aparece cuando al principio explica que escribió el texto por indicación del Cabildo y para redactarlo siguió el método de hacer del mitológico Neptuno símbolo del virrey.

Como poeta, Sor Juana creía en el poder de lo simbólico. Lo dice con una paremia: “entre las sombras de lo fingido campean más las luces de lo verdadero”. La mitología de Neptuno, en la comparación, iluminaría y permitiría ver las virtudes del nuevo virrey. Pero dejemos las cortesanías para escuchar a Sor Juan didáctica, ingeniosa fuente de dichos. Quizá pensando en el mundo metafórico que empieza a construir por indicación del Cabildo, escribe: “en la comparación resaltan más las perfecciones que se copian”. Y añade que la imaginación puede completar la realidad: “lo que no cabía en los límites naturales, se le diese toda la latitud de lo imaginado”. Para re-conocer el poder de la realidad sobre la ficción dice: “las fábulas tienen las más su fundamento en sucesos verdaderos”.

Después de que se dedicó a justificar la simbolización que empareja al virrey con Neptuno, Sor Juana la desarrolla con solvente erudición. En ese contexto dicta la sentencia: “el consejo para ser provechoso ha de ser secreto”.

Con su generosa alma de religiosa establece: “según la conexión de las virtudes, es prueba el tener una, de tenerlas todas”. Pero también advierte para los gobernantes: “la sabiduría y no el oro, es quien corona a los príncipes”. Y en el mismo tenor advierte que ni el ser de la familia salva de lo pernicioso del poder: “la ambición de reinar no ha guardado jamás fueros a la sangre”. Si no, que lo diga Hamlet.

Con el afán de su estro poético, nuestra Décima Musa dicta una alada sentencia para alejarse del daño que los iguales pueden ocasionar, o afrontarlo: “huir con las alas, de las alas, y resistir con plumas a las plumas”. Igual, en la relación de las victimizaciones, dice una verdad en la que se puede ver a un iracundo buscar en quien desahogar su furia: “siempre el rayo busca resistencia en qué ejecutar sus estragos”.

Acerca de cómo la apetencia propulsa al humano, en su Neptuno alegórico Sor Juana apunta el axioma: “la próxima posesión pone espuelas aun en el ánimo más remiso”.

Pero nuestra gran poeta no deja de pensar en quienes tienen autoridad y dicta: “los príncipes han de anteponer la piedad al rigor” (lo que recuerda al Quijote donde se lee: “es mejor ser bueno que justo)”. Y en su mirada a los gobernantes también señala: “la elección de los ministros es la acción en que consiste el mayor acierto o desacierto del príncipe”. En prosa llana diríamos: hay que saber escoger a los ayudantes.

Sobre el agradecimiento, o sea, el modo de corresponder un favor, Sor Juana escribe: “el beneficio se ha de satisfacer con ventajas”. Esto es, se ha de dar más de lo recibido. Ella aclara: “no se ha de pagar sólo con la medida que se recibe, si es posible agrandarla”.

Ya cerca de concluir su prosa del Neptuno alegórico, Sor Juana contrasta el hecho de procrear hijos con el de producir bienes del espíritu y sentencia: “siempre un padre lo es a medias”; la mitad es la madre. Y en cuanto al alma, nos da esta sonora verdad: “ningunos son más propios hijos del hombre que sus pensamientos”.