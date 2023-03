Sonido Mazter a beneficio de Pepe Aldape, afectado por Síndrome de Crohn

En ocasiones la vida te cambia prácticamente de un día para otro, y no siempre de la mejor manera, sin embargo hasta en las peores situaciones, siempre habrá gente que tienda mano desinteresadamente y con la única intención de ayudar.

Y esto lo sabe perfectamente Pepe Aldape, quien a consecuencia del Síndrome de Crohn, cáncer de colón, entre otros padecimientos, tuvo que dejar incluso su trabajo, el cual es una de sus pasiones, pero el dolor no se lo permite.

Por tal motivo, el próximo 06 de mayo, se llevará a cabo un concierto en Saltillo en el que presentará Sonido Mazter, Los Caros, Alto Poder y Macumba Sonora, el cual será a beneficio de Pepe Aldape.

El inicio

Todo empezó hace tres años, según recordó, el inicio fueron hemorroides, mismas que se complicaron, por lo que tuvieron que practicarle dos cirugías, que prácticamente no contribuyeron a que su salud mejorara.

Sin embargo fue en agosto del año anterior cuando su salud se empezó a complicar, donde incluso hubo sangrado, y en octubre le diagnosticaron cáncer en el colon, mismo que a la fecha esta encapsulado, por lo que se ha sometido a varias sesiones de quimioterapia, la última la recibió hace tres semanas.

Recordó que cuando inicio sus quimioterapias, comenzó a sentirse muy mal, por lo que quince días después de que le practicaran colonoscopias, endoscopias, entre otros análisis, el gastroenterólogo y el médico cirujano llegaron a la conclusión de que padece el Síndrome del Crohn.

“Es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico no reconoce el aparato digestivo y colon como tuyo, y al no reconocerlo como tal, es como si te lo hubieran trasplantado, no solo no lo reconoce, sino que lo ataca, lo cual le genera fisuras internas, ulceras, estreñimiento, diarrea, cólicos, así como problemas reumáticos, donde además se desencadena un cuadro reumático debido al síndrome del Crohn, además de fistulas anales y perenales, que al menos a mí, es lo más doloroso y difícil que me ha tocado vivir”, expuso.

Recordó que el cuadro se complicó cuando en las primeras dos sesiones de quimioterapias las cuales eran muy invasivas y agresivas, pues si el intestino de por sí ya estaba mal porque no había sido diagnosticado con dicho síndrome, este se dañó aún más, lo cual lo obligó a dejar su trabajo, pues no podía moverse ni caminar, tanto por las heridas que tenía así como por el dolor intenso y constante en su intestino y estómago, y obviamente las fistulas anales, y después el cuadro reumático que no le permite moverse ni caminar, lo cual es complicado, es como una artritis reumatoide.

Urgen recursos

Por lo anterior, desde octubre del año anterior a la fecha se encuentra sin trabajo, además, contaba con un seguro de gastos médicos el cual se acabó en quince días, donde a pesar de que tenía una cobertura por 500 mil pesos, entre todo el tratamiento así como en hospitalizaciones se acabó, por lo que tuvo que recurrir a los pocos ahorros que tenía, además de la colaboración de amigos y familia, por lo que comenzó a organizar eventos para poder costear sus tratamientos.

“En la actualidad requiero de dos cirugías, una de ellas para corregir un problema en el intestino, ya que le tienen que cortar una parte de este ya que está muy dañada, y ponerle un pedazo de plástico, además de extirparme el tumor”, indicó.

Añadió que tan solo la primera cirugía le cuesta 65 mil pesos, tomando en cuenta que el uso del quirófano no se lo van a cobrar ni anestesiólogo, y la segunda cirugía, que es la extirpación del tumor, mismo que a pesar de ser un tumor cancerígeno es pasivo ya que no ha hecho metástasis, pues todo apunta a que las quimioterapias lograron neutralizarlo, pero aun así se tiene extirpar.

Sostuvo que adicional a estos gastos que tiene que absorber, está la de sus tratamientos, son medicamentos muy caros, pues no hay genéricos por lo que tiene que comprar de patente, costos de tratamiento que al mes le generan un gasto de entre 23 mil y 25 mil pesos, pues tan solo por una caja con diez pastillas, tiene que pagar dos mil 800 pesos.

Llega la artillería pesada

No todo ha sido tan malo, pues mucha gente se ha acercado a ayudarle, entre ellos artistas y agrupaciones del género grupero, como es el caso de Sonido Mazter, quienes donaran su tiempo para ayudarlo.

El evento se llevará a cabo el próximo 06 de mayo en el Bar Callejón 45 ubicado en la Zona Centro de Saltillo, el costo del boleto es de 250 pesos en preventa, donde además de pasar un rato agradable, se estará contribuyendo para que Pepe Aldape pueda adquirir sus medicamentos así como juntar para pagar las dos cirugías que requiere.

Para mayor información sobre la venta de boletos se pueden comunicar al 844 1061689.

Finalmente, Pepe no descarta la organización de más eventos, pues la batalla que está enfrentando a pesar de ser muy dura, tiene la confianza de que pronto solo lograra que le practiquen las cirugías que requiere, también, espera que pronto su salud mejore y le permita retomar sus actividades laborales.