¿Solo es futbol?

Soñar es esencial y puede ser lo único que realmente existe, porque el infierno y los demonios no están bajo tierra, viven dentro del corazón del hombre terrenal. Eso lo hace temperamental y volcánico, pero también altamente sensible y huidizo de realidades, que lo orillan a andar buscando hasta un futuro donde no lo hay.

Nuestra mentalidad está del tamaño diseñado por el estilo de Gabriel García Márquez (1927-2014) el genial escritor colombiano que se inventó el realismo mágico, al que le siguieron Vargas Llosa (87 años) y Carlos Fuentes (1928-2012) y se define como la narración basada en la observación de la realidad, donde tienen cabida singularidades, peculiaridades y extrañezas, dentro de la normalidad.El 3-0 de USA, fue un drama exitoso de Broadway. El rival que sepultó la ilusión mexicana fue un equipo empeñado en ir contra el colectivo azteca como una fuerza desmedida, contra las normas de la esperanza y colocando a miles al borde de la locura. Y aunque el futbol se mide con protagonistas reales, la idea que impera después simplemente denota que no es solo futbol, sino un tiempo de afirmación para muchos, un rescate de personalidad y autoestima.

Ahí salta el espíritu creativo de García Márquez de nuevo, porque las mil excusas, la actitud a la defensiva, los brotes rebeldes de jugadores mimados que viven en hoteles de cinco estrellas, viajan en vuelos charter, tienen altos viáticos y sueldos altos, reciben la mejor atención médica y tienen todo el material a la mano, que se despliegan en la cancha como ausentes y encuentran todo tipo de maneras para huir de responsabilidades.

¿Es adolecer también de una formación integral? Se advierte luego cuando escuchas declaraciones de jugadores que apenas pueden articular unas cuantas palabras, tal vez porque en el fondo de su propia confusión se comunican sin éxito con el hombre que siempre quisieron ser o luchan, como personajes del realismo mágico de GGM, en la tarea de fabricarse una ficción.

La gente mientras, sabe que si le roban la memoria, le roban también el futuro y desespera al no encontrar el arte que es liberador, con su belleza artística que te proporciona paz, sino que tiene que actuar como el Coronel Parker (1909-1997) que manejó la carrera de Elvis Presley (1935-1977) desde su arranque en 1955 hasta su muerte, pero dicen que al 50%. Y ya vemos que en el futbol es igual, estamos atrapados en su realismo mágico, el arte sin lógica adecuada, el que tiene todas los ángulos imaginados.

La despedida de Cocca y Ares de Parga ratifica que somos piezas de naturalidad y fantasía. Debemos ajustarnos a que estamos casados con este juego y sus consecuencias, envueltos en todo tipo de estilos mediáticos, literarios y de nuestra personalidad. Quedemos con la idea del gran Dean Martin (1917-1995) cantante, comediante, actor, cuyo éxito discográfico está hecho para nosotros con su "Everybody loves somebody sometime" (Todo el mundo ama a alguien alguna vez).