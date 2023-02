Solicitan mejora de servicio en ISSSTE

Derechohabientes que acuden a la Unidad Médica Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del municipio de Francisco I. Madero, consideraron que así como se mejora el edificio, se contemple la mejora en el servicio que se ofrece, pues falta medicamento.

El subdelegado de la Administración del ISSSTE en Coahuila, Andoni Larequi Butler, confirmó que desde hace más de un mes se realizan trabajos de mantenimiento preventivo al edificio en donde se invierten alrededor de 200 mil pesos y se estima que las obras se concluyan en algunas dos semanas.

Agregó que dichas obras son de remozamiento de fachada y del sistema de aire acondicionado; además faltan algunos detalles con los sanitarios, pero repitió que esperan que en un máximo de dos semanas se concluya.

El funcionario federal dijo que las condiciones del edificio en general se encuentran bien, por lo que no hubo necesidad de realizar mantenimiento correctivo, solo preventivo.

DEFICIENCIAS

Algunos derechohabientes manifestaron que en esa unidad se presta el servicio a maestros pertenecientes a la sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a sus familiares y coincidieron en que casi siempre "batallan" para que se les surta el medicamento, por lo que la mayoría de las ocasiones se les canaliza al hospital de San Pedro.

Una de las pacientes dijo que en su caso acude únicamente para que se les dé la incapacidad para poder justificar su ausencia en su lugar de trabajo, ya que el año pasado se contagió de COVID-19 y todavía presenta secuelas, pues tiene dificultad para respirar y hablar, incluso dijo que también es complicado conseguir una cita.

Mencionó que la refirieron al Hospital de San Pedro, pero reiteró que al no contar con la atención adecuada, optó por acudir con médicos particulares; incluso su familia le apoyó económicamente para rentar una "máquina", pues presentaba mucha dificultad para respirar y tenía que acudir al ISSSTE para tramitar su incapacidad.

"Tengo que venir a las cuatro de la mañana para alcanzar cita y luego no hay medicamentos, no hay nada. Voy a San Pedro y me dicen que, qué ando haciendo allá si yo pertenezco a Madero, pero uno lo hace más que nada por la incapacidad, porque me atiendo con un doctor particular, porque tengo secuelas por el COVID, pero todavía no me puedo recuperar" recalcó.

El Siglo de Torreón platicó con otros pacientes, que dijeron tener enfermedades crónico degenerativas y a ellos el servicio les parecía bien, aunque reconocieron que a veces no tenían medicamento.