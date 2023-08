SNTE exige a Riquelme entregar libros de texto, envió carta a 8 gobernadores de oposición

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), envió una carta al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para de manera respetuosa y en nombre del magisterio del estado, exigirle que los Libros de Texto Gratuitos (LTG) y los materiales educativos complementarios correspondientes al ciclo escolar 2023-2024 sean entregados a las y los docentes de la entidad federativa con toda oportunidad.

“No desconocemos el debate público que se ha suscitado en torno a los Libros de Texto Gratuitos. Al respecto, el 4 de agosto de 2023, nuestra organización sindical hizo público un pronunciamiento en el que nos comprometimos a promover entre nuestras compañeras y compañeros maestros, como ha sido siempre, el uso razonado de los Libros de Texto Gratuitos y los materiales educativos, con base en la autonomía curricular, libertad de cátedra y pensamiento crítico y con ese profesionalismo docente realizar el codiseño para contextualizar los Programas Sintéticos y generar el Programa Analítico”.

Explicó que los Libros de Texto Gratuitos, además de una obligación constitucional, son un componente relevante del derecho humano a la educación y un instrumento de justicia social; forman parte de los materiales pedagógicos y laborales con los que el magisterio de todo el país debe contar para estar en condiciones de llevar a cabo su trabajo profesional del ciclo escolar y no poner en riesgo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

En la carta dirigida a Riquelme Solís, Cepeda Salas indicó que en cualquier caso, promoverán las consultas y descargas de los materiales educativos digitales “pero usted conoce, como nadie, las desigualdades de conectividad y la brecha tecnológica que aún existe en la entidad federativa que gobierna. Respetamos el derecho a la participación política, pero no podemos estar de acuerdo con que sea llevada a la arena de la escuela pública”.

Este mismo documento se envió a los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán y el líder sindical advirtió que la judicialización de la distribución de los LTG traslada la política a la escuela y se convierte en violencia cultural.

“Hay muchas familias en Coahuila para quienes los Libros de Texto Gratuitos son los únicos libros a los que tienen acceso, sin ellos, la educación pública ve afectada su gratitud y equidad. Señor gobernador, le exhortamos a que las niñas, niños y adolescentes de Coahuila no queden atrapados en el campo de la lucha política, que no sean rehenes, que no quede consignado en la historia que, en Coahuila, se les despojó de los Libros de Texto Gratuitos”.

El Gobierno de Coahuila recibió la carta el pasado miércoles 16 de agosto del año en curso y está disponible en el sitio oficial del SNTE.

Además de lo expuesto, mencionó que la publicación, en 2022, de los nuevos Planes de Estudio de Primaria y Secundaria, y el Acuerdo 08/08/23, por el que se establecen los Programas de Estudio para la educación Preescolar, Primaria y Secundaria: Programas Sintéticos de las Fases 2 a 6, publicado en el Diario Oficial de la Federación, son de cumplimiento obligatorio en el trabajo docente.