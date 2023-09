Sin quejas de violación a derechos, tras plantón

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), informó que desde que dio inicio el plantón de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) no se han presentado quejas por violación de derechos humanos, no obstante, se realiza acompañamiento a los alumnos.

Desde hace cuatro días los alumnos del Tecnológico de Saltillo se mantienen en un plantón en el bulevar Venustiano Carranza.

De acuerdo al el presidente de la comisión, José Ángel Rodríguez Canales, están abiertos a darles atención, sin que hasta el momento se hayan presentado quejas.

"No ha habido quejas de ningún tipo de violaciones a derechos humanos", dijo.

Por otra parte, Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) manifestó que los estudiantes tienen todo el derecho a manifestarse y a ser escuchados.

Añadió que no se debe de prejuzgar un movimiento como el que realizan los alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS).

En ese sentido, resaltó que la situación de crisis obedece a la centralización de las autoridades, la falta de democratización y la disminución de los recursos e insumos para las universidades.

"No hay que prejuzgar a los estudiantes, al estudiante hay que escucharlo, platicar con ellos, la solución no se construye desde fuera, sino platicando con ellos", dijo.

Fue el pasado lunes que estudiantes del Tecnológico Saltillo emprendieron una manifestación, esto luego de que la explanada del edificio, fuera utilizada para la venta de bebidas alcohólicas durante un concierto realizado el 14 de septiembre.

Los estudiantes además aprovecharon la oportunidad para denunciar una serie de irregularidades al interior del instituto y exigieron varias demandas, motivo por el cual iniciaron un plantón con el cierre del boulevard Venustiano Carranza.

