Sin permiso, vecinos cierran calles en Torreón Jardín

Sin autorización del Municipio, vecinos de Torreón Jardín cerraron el cruce de las calles Jesús María del Bosque y Laguna Norte a la circulación vehicular, obras que fueron suspendidas por las autoridades.

La mañana del miércoles, el cierre sorprendió a los automovilistas que diariamente transitan por este sector, al encontrar camellones para evitar el paso de los vehículos que se incorporaban al bulevar Revolución.

De acuerdo a versiones de los vecinos de este cruce, la principal molestia es que los conductores de algunos vehículos, entre ellos los propios colonos y la gente que transita por ahí, no respetan el carril de circulación vehicular, tanto por la calle José María del Bosque, como por la propia Laguna Norte, generando un embotellamiento, especialmente por las mañanas, lo que se evitaría si la gente respetara y diera paso al vehículo al que le corresponde.

Luis Alberto Morales Cortés, director de Movilidad Urbana y Vialidad, informó que la obra fue suspendida, al carecer de permiso, por lo que se colocaron los sellos de clausura. Recordó que antes de hacer cualquier modificación, se debe de hacer la solicitud correspondiente para que un dictamen indique si es procedente o no lo que se pidió.

"En este caso hay que considerar que al cancelar la vuelta a la izquierda en la calle Jesús María del Bosque, en el sentido de poniente a oriente, es importante que exista ese retorno en la calle Laguna Norte, de lo contrario, los vehículos tendrían que entrar hasta la glorieta de Torreón Jardín, lo que generaría un problema mayor", explicó.

Por su parte, Francisco Torres Suárez, director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, señaló que la obra carece de permiso y no existe ni siquiera una solicitud en este departamento para el cierre en el cruce mencionado.

Explicó que existe una problemática añeja en Torreón Jardín en lo que corresponde a la clínica 16 del IMSS y la falta de estacionamiento, pero indicó que este cruce no tiene ninguna relación. No obstante, dijo que se escuchará a los colonos, el conflicto que viven y la propuesta vial que presenten, misma que se deberá revisar por Urbanismo, pero aclaró que un cierre de calles debe ser autorizado por el Cabildo.

"No nos han presentado nada, empezaron las obras durante la noche, ahora, cerrar una calle no es autorización de mi parte, es del Cabildo, tienen que comenzar el trámite aquí y seguir en la comisión y en el Cabildo", comentó, "tenemos que revisar el motivo y hacer un estudio, la obra está parada, ya no le pueden seguir".

