Similitudes

Gracias a la gentileza y regalo del arquitecto Gregorio Muñoz (a) "Garufo", leí el texto "Capitalismo Progresista", de Joseph E. Stiglitz, crítico de Trump, Premio Nobel de economía, catedrático norteamericano que propone principios para lograr el progreso y acortar las diferencias de clases en aquel país.

Algunas de sus propuestas merecen revisarse haciendo un comparativo entre lo que sucede en México, con un gobierno populista, muchas de las veces irracional, empecinado en ir a contracorriente del mundo y que, según evidencias, aplica erróneamente el concepto de filosofía política de Jacques Derrida, de origen argelino, fundador del movimiento deconstructivista, buscando establecer su proyecto político/económico que nos lleva directamente al desastre.

Stiglitz, escribe: "la verdadera fuente de la riqueza de las naciones descansa en la creatividad y la productividad (…) en los avances científicos". Nuestra sobrada creatividad es mal aplicada, dirigida a confabular, confundir y crear artificios que sostengan los errores; la productividad es atacada con políticas hacendarias persecutorias; la investigación desdeñada, sin aplicar recursos y atacando la raíz de la inventiva -recuerde al CONACYT-.

"Trump, ha sido suficientemente listo para detectar el malestar general, agitar las llamas del descontento y explotarlas de manera inmisericorde". Reflexione sobre "las mañaneras" de nuestro presidente.

Denuncia el "fraude electoral desbocado, el sabotaje a la democracia". En México, el INE lucha por sobrevivir, contando con el apoyo de la población que grita: "¡el INE no se toca!".

Dicta cátedra -es profesor de las más reconocidas universidades de EUA- "Los mercados no suelen generar resultados justos y eficientes: producen demasiado de algunas cosas -contaminación- y demasiado poco de otras -investigación básica-". Ciertamente, varios de los más poderosos empresarios de México, tienen claros sus propósitos: ganar dinero y aplicar recursos a investigar les representa un gasto que no desean soportar; además, encuentran formas de no pagar impuestos o, al menos, cómo reducirlos al mínimo con acciones dudosas, algunos con la complacencia del sistema.

En algunos casos, queda la desafortunada sospecha de la existencia de asociación delictuosa con funcionarios públicos.

Explica: "Hay una necesidad de acción gubernamental para lograr una economía eficiente y estable, con crecimiento rápido (…) asegurar que los frutos de éste, estén repartidos equitativamente". Si en EUA es ilusión, para los mexicanos representa fantasía.

Nosotros, por los medios sabemos de nuevos multimillonarios; una nueva casta de asociados y empoderados entre sí y sobre el tema Stiglitz dice: "no hay que confundir la riqueza de una nación con la riqueza de determinados individuos".

Agrega: "la riqueza de una nación descansa en dos pilares: producción y frutos de los aumentos de conocimientos". Los indicadores internacionales en ambos sentidos no nos son favorables.

Una perla para México: "una sociedad menos dividida, una economía con mayor equidad, funciona mejor". Es prédica para oídos sordos de nuestros politiqueros.

También: "los programas de gobierno, para conseguir una prosperidad compartida deberían enfocarse a la vez en la distribución de los ingresos y la redistribución de los ingresos que disfrutan los individuos tras los impuestos y pagos". La tropicalización para nosotros: honradez en la aplicación de los mismos. ¡Se vale soñar!

Advierte: "las leyes que permiten los abusos de las corporaciones o permiten a los consejeros delegados de una empresa apropiarse de grandes sumas de los ingresos corporativos conducirán a una mayor desigualdad y un menor crecimiento". Usted recuerde los casos mexicanos.

"La política y la economía no pueden ir separados (…) la desigualdad económica se traduce inevitablemente en poder político y quienes lo ejercen lo utilizan en beneficio propio". Haga memoria y mencione empoderados mexicanos… ¿recuerda constructores consentidos?

Desde luego que el autor analiza la problemática de los EUA, complicada con las decisiones del pasado gobierno de Trump, pero no es lejana a la realidad actual de México.

En ambos casos, -cada gobierno con sus particularidades - revisemos las políticas populistas que han generado deterioro económico y daño a la seguridad social con declive de la calidad de vida. La corrupción es favorecida y bástenos revisar acusaciones y denuncias para confirmarlo.

Recuerde aquello declarado por Agustín Carstens, durante la crisis económica mexicana, cuando era secretario de Hacienda; mencionó: "si Estados Unidos tiene catarro, México pulmonía".

Lo paradójico con AMLO y su participación en la historia política, es que durante sus campañas para alcanzar la presidencia de la República denunció insistentemente la inconveniencia de la presencia del Ejército Mexicano en las calles, calificándolo como despropósito antidemocrático y señalándolo como parte de la problemática de inseguridad; luego, al llegar al poder -después de tres intentos- lo disfrazó como Guardia Nacional, para luego empoderarlo, entregándole la administración de jugosos negocios del Estado, sumándole poder económico al de la fuerza, empoderándolo sobradamente.

¿Recuerda a aquel viejo político norteño que le dijo al compadre: ¡"ganates", pero no "salites"! Tal parece que es retrato de la presente realidad. ¿Qué opina?

