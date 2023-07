Simas Madero le debe a CFE casi 39.5 mdp, reconoce alcalde

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Avalos Rodríguez, reconoció que la deuda del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asciende a los 39 millones 422 mil pesos, el cual dijo imposible pagar.

El edil de extracción morenista, se reincorporó al cargo este lunes, luego de algunos meses de licencia, pues coordinó la campaña a la gubernatura y ayer martes retomó su “mañanera” o “Informadero” para dar a conocer a la ciudadanía los proyectos que están en proceso.

En el el mensaje que se transmite mediante la red social de Facebook, Avalos Rodríguez abordó la deuda con CFE, pues dijo que se ha generado falsa información o amarillista, en torno a ese tema, pero resaltó que Madero no es el único municipio de La Laguna o del estado que acumula una deuda millonaria con la dependencia federal, incluso hay algunos que deben más de 110 millones de pesos.

(ARCHIVO)

Agregó que la cuenta impagable obedece a que a los sistemas operadores de agua se les cobra la tarifa industrial, pese a que el agua es para consumo humano y aunque han “peleado” para que se les facture con una tarifa menor, no lo han logrado.

“Desafortunadamente no podemos pagarlo, porque es imposible con la tarifa que nos ponen, pero investigue a los demás municipios y para que vean que no somos los únicos pues hay municipios que deben más de 110 millones de pesos o 60 o 70 millones y así sucesivamente pero ya sería una investigación de los medios de comunicación y al final del día les vuelvo a repetir no es un tema de nosotros y no podemos pagar”.

Ávalos Rodríguez dijo para disminuir los costos de la electricidad por los consumos de los pozos de agua, buscarán estrategias para hacer proyectos a largo plazo; uno de ellos sería el colocar paneles solares en las principales norias que se tienen.