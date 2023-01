'Sí soy yo la de los videos, ¿y qué?': Karely Ruiz habla sobre su contenido filtrado de OnlyFans

Además de Babo de Cartel de Santa, Karely Ruiz también dio de qué hablar por una situación similar a la del rapero, pues en las últimas horas se filtró un video explícito de la modelo.

Dicho material pertenece al contenido que la regiomontana comercializa en la plataforma de OnlyFans, apareciendo en éste sin ropa y en compañía de otra mujer.

Ante el revuelo que causaron las imágenes de Karely, ésta salió a hablar del tema desde su cuenta en Facebook con un estado y más tarde una transmisión en vivo.

'Sí soy yo la de los videos y queeee', escribió Ruiz.

Ruiz confirmó que es ella la que aparece en el video, pero que ella ya 'se ha hecho muy liberal' por lo que no le afecta que la vean así.

Sin embargo, lo que sí le molesta es que difundan su contenido cuando hay gente que paga por ellos.

"Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página y lamentablemente algún pend… lo sacó, algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo porque la gente que realmente paga para ver esos videos pues han de decir ‘¿por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’ siempre he tenido ese conflicto porque pues no es justo, pero bueno...".

Cabe destacar que también Ángela Aguilar enfrenta una situación similar, luego de que alguien difundiera un supuesto video íntimo de ella.