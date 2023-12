'Si no se gana el Congreso, no habrá presupuesto'

El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el próximo año, su partido debe ganar la Presidencia y la mayoría en el Congreso para garantizar que los programas sociales tengan presupuesto.

"Es importante que no sólo se tiene que ganar la Presidencia, se tiene que ganar la mayoría en el Congreso. Si no se tiene mayoría en el Congreso, no se puede contar con presupuesto integrado", dijo en un mitin realizado en Almoloya de Juárez.

Dijo que como Morena y sus aliados tienen la mayoría en el Congreso, se destinan recursos para los apoyos económicos y becas de los programas sociales.

Añadió que los recursos de los programas sociales les llegan a 30 millones de familias en el país.