Si hay una crisis económica en 2025, no será culpa de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó "con absoluta seguridad" que se vaya a presentar una crisis económica este año y el próximo, cuando se realicen elecciones presidenciales.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que, según las proyecciones económicas de su gabinete, es posible que se vaya a presentar una crisis económica externa en 2025 debido a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que podría impactar a México.

"Puedo decirles a los mexicanos con absoluta seguridad que no estamos avizorando ninguna crisis económica o financiera, este año ni el otro y se descarta que en el futuro se pueda presentar una crisis como las que ha habido en los cambios de gobierno, por ejemplo, la de Salinas-Zedillo, que surgen por los malos manejos económicos internos. Eso está descartado".

"No descartamos que sí pueda haber una crisis económica financiera externa que pueda impactarnos, pero de acuerdo a nuestras proyecciones, esta crisis económica financiera podría darse a partir de 2025 y desde luego no lo deseamos - toco madera-; externa ¿por qué aquí no haría una crisis económica externa? Porque tenemos una economía fuerte, finanzas públicas sanas, vamos a continuar con nuestra disciplina económica financiera, con el plan de austeridad, aunque no les guste a los que estaban acostumbrados al derroche, al despilfarro, no de ellos, sino del pueblo", dijo López Obrador.

"Entonces aquí no hay ningún problema económico financiero, sería hasta el 25; externa. ¿Y por qué pienso que, en lo externo, de darse una crisis económica financiera? Sería hasta el 25 porque están de por medio las elecciones en Estados Unidos y es muy difícil de que se dé una crisis económica financiera antes de las elecciones", indicó.

AFECTARÍA A MÉXICO POR LA INTERDEPENDENCIA

El presidente López Obrador señaló que, de darse esta crisis económica en Estados Unidos por las elecciones, afectaría a México por la interdependencia y la integración económica que hay entre ambos países.

"Gane quien gane, ya podrían -no lo estoy asegurando - venir ajustes y aunque se presentarán estos fenómenos en Estados Unidos, sí nos afectaría por la interdependencia económica, por la integración económica que tenemos entre nuestras economías", agregó.