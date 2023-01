Serko Fu, el host lagunero de las batallas de rimas

Sostiene el micrófono sobre un escenario montado en el Paseo Sarabia de ciudad Lerdo. Bajo un cielo nocturno de diciembre y el reloj mudéjar de la presidencia municipal, Serko Fu (Sergio Fuentes) acompaña a los demás integrantes de Caballeros del Plan G en un concierto gratuito. Porta abrigo a cuadros, gorra negra y en la oscuridad de sus gafas se refleja el fulgor de las luces y los adornos navideños.

Mientras el rap suena, las manos del público cortan el aire aderezado por el olor de los elotes y otros alimentos ambulantes. Se interpreta La Remezcla, un hit de la agrupación gomezpalatina, cuyos violines muestreados de la Orquesta Románticos de Cuba han atravesado el umbral de los años.

“¡Sí! ¡Sí es el de las batallas!”, comenta un joven entre la gente. Serko versa su parte, semanas atrás había conducido la final internacional de la Red Bull Batallas de los Gallos, cuando el evento más importante de freestyle en habla hispana abarrotó su sede en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Improvisación en el camino

(EDUARDO RUIZ)

Creció junto al desnivel de la calle Urrea, viendo los vagones del tren desfilar tapizados de grafiti. Esa galería móvil significó uno de sus primeros acercamientos al arte. A Serko le gustaba pintar. “Nuestro patio de juego eran los trenes. Vivía sobre la Madero, a espaldas de las vías”, relata dos días después del concierto, sentado en un sillón rojo en el foro de SigloTV.

Gómez Palacio es una ciudad de corte industrial y la segunda más importante de La Laguna. Pese a no ser una urbe de gran extensión como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, ser atravesada por el ferrocarril y la migración a Estados Unidos provocó que la cultura hip hop comenzara a residir en sus calles. Hoy en día, es referente cuando se habla de la historia de este movimiento en el país.

Pero Serko no se considera pionero, asegura que antes de su generación ya había pandillas pintando en Gómez Palacio. En el arte de los versos, se inauguró camino en la agrupación Cem Cem Cem, misma que más adelante se unió a Boca H. Finalmente, el proyecto se convirtió en Caballeros del Plan G ya con la fundación del sello discográfico GL Producciones.

Tras el éxito del álbum Abriendo Puertas (2002) y la colaboración con Control Machete que recorrió los canales televisivos de música en el primer lustro del siglo XXI, el destino traería un nuevo episodio a la vida de Serko Fu a través del freestyle y su emergente faceta como disciplina artística y deportiva.

“Red Bull nos empezó a contratar, pero por el rap, porque rapeábamos. Nos empezaron a llamar para eventos, como el del breakdance. Al principio nos invitaban a rapear. Entonces, ya cuando llega la Batalla de los Gallos de Red Bull, ya me tenían ubicado, ya teníamos una relación. Me dijeron: ‘Oye, queremos que seas host’. ¡Ah, pues órale!”.

La primera Batalla de los Gallos en México aconteció en 2006. Serko Fu se trasladó a Naulcalpan, en el Estado de México para dirigir el evento. Todos los concursantes de ese entonces eran exponentes del rap nacional, aún no existía el improvisador como una disciplina aparte del rapero. Con el también lagunero Dj Jonta en las tornamesas, la plaza de toros La Florecita fue la sede donde T-Killa se llevó el primer lugar y clasificó a la final internacional en Colombia.

“Me cayó como anillo al dedo porque a mí me gusta estar en el escenario, ese es mi hábitat. Me gusta más estar en el escenario que estar en el estudio. Me prende más tocar en vivo que hacer las rolas, que estar atrás. Me eligieron porque yo ya traía un bagaje en el escenario, en diferentes cosas”.

Proyección internacional

(EDUARDO RUIZ)

Más de 16 años han pasado desde que Serko Fu comenzó a ser host de las Batallas de los Gallos. En este amplio tiempo, la disciplina del freestyle ha evolucionado de manera drástica. En México no ha sido la excepción, pues es un país que cuenta con cuatro títulos internacionales de este evento: uno de Hadrián (2008) y tres más de Aczino (2017, 2021, y 2022).

Para relatar la historia moderna del freestyle en México, asegura, se debe narrar en ciclos. Uno de esos picos fue el estreno de la película 8 Mile (2003), dirigida por Curtis Hanson y protagonizada por Eminem. Otro fue la primera edición de Batalla de los Gallos en México, en 2006. Pero el primer gran hito ocurrió en 2008, cuando Hadrián ganó la batalla internacional y otorgó el primer título para el país.

“Siento que Hadrián gana la internacional y ¡pum! Ese es otro pico para mí […] ¿Por qué? Porque gana una internacional en México, hay medios, hay todo y otra vez se pone de moda”.

No obstante, entre 2009 y 2013, la Batalla de los Gallos entró en receso y no se realizó en los países de habla hispana. Al periodo se le conoce como “el parón”. Para el freestyle mexicano nacieron otros proyectos, unos de ellos perduran y otros fueron efímeros. Batalla de los Gallos se volvió a realizar en 2013. La final nacional aconteció en Monterrey y fue ganada por el coahuilense Jony Beltrán, lo cual le permitió ser subcampeón de la final internacional de Argentina. México otra vez estaba en el mapa.

“En ese tiempo, Aczino y Jony fueron las figuras. Por mucho tiempo, Jony era el que había avanzado más, antes de que Aczino hiciera lo propio. Aczino se tardó en ser campeón. En lo que le dicen ‘el postparón’, es donde el evento empieza a cambiar y empieza a hacerse algo muy fuerte. Se hizo fuerte, pero fuerte, serio a nivel internacional. Lo decimos con gusto y con dolor, porque muchos creemos que el freestyle hizo lo que el rap no pudo hacer en Latinoamérica”.

Actualidad

(EDUARDO RUIZ)

El sábado 10 de diciembre de 2022, el público mexicano llenó los casi 20 mil lugares que permite el Palacio de los Deportes. Se esperaba la consagración de Aczino como el primer tricampeón internacional del torneo. Serko Fu dirigió la final sobre un escenario disfrazado de pirámide mesoamericana y lo acompañó la colombiana Arci.

La ahora conocida como Red Bull Batalla fue transmitida por internet, con una producción llena de detalles. Los intermedios entre enfrentamientos eran comentados como si se tratase de un partido de futbol americano o una pelea de box. Detrás de la pantalla, hubo aficionados que debatieron estadísticas y probabilidades.

“Que la gente se apasione tanto tiene que ver con, una, estás hablando de ciudades, de países, ahí hay una camiseta de por medio. Por otro lado, yo siempre digo que el freestyle es mucho más accesible para todos, porque les gusta a tipos como yo que nos gusta el rap, la técnica y, por otro lado, le puede gustar a quien nomás quiere ver cómo insultas a otro bato”.

Las referencias empleadas por los improvisadores a entornos como la cultura pop, el futbol o las redes sociales, hacen que el freestyle resulte accesible al público en general. Rimas con estas temáticas fueron empleadas por Aczino para derrotar al español Gazir y alzarse con el tricampeonato.

“Es algo súper épico, súper emotivo. Ya ha habido públicos así de grandes, pero estás hablando de uno de los recintos más cabrones de Latinoamérica […] Esta es la vez que creo que ha habido más nivel de los participantes”.

Ser uno de los host de este evento a nivel internacional, le ha permitido a Serko Fu pisar distintos escenarios del mundo. Se siente bendecido, porque además de una oportunidad laboral y de desarrollo a nivel personal, ha podido ampliar su perspectiva de vida y estar alimentado de las cosas que están pasando. “Es muy complicado, porque nuestra labor es tener que cuidar de no apoyar más a un contrincante que a otro. Tienes que medir al público y cada vez es más complicado, más complejo, porque hay muchas cosas pasando a nuestro alrededor”.